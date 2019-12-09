急尋失蹤愛女！3天後她騎機車上雪隧被攔截…媽破涕為笑：回來就好

記者陳以昇／新北報導

交通部高公局坪林行控中心接獲民眾報案，指稱在國道5號雪山隧道內，有機車騎士行駛在隧道內。國道警察立即派巡邏車攔截，在石碇路段將她攔截，經查女騎士竟是通報失縱人口，經通知家人到場，依道路交通管理處罰條例開罰。

▲陳女失蹤3天，竟騎機車出現在雪隧，警方獲報將她攔截 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

9日上午7時許，有民眾開車行駛在國道5號北向27.5公里雪山隧道時，竟看到一名31歲陳姓女機車騎士緩慢騎在旁邊，擔心發生事故，趕緊報警。高公局坪林行控中心接獲後轉給國道警察局，立刻派遣巡邏車前往攔截。

警方在北向9.2公里處石碇路段將她攔下。經調查，陳女3天前（6日）因失蹤找不到人，家人到警局通報失蹤人口，還患有思覺失調症，行為異常、認知混亂，面對警員訊問，回答完全牛頭不對馬嘴，經通知母親到場，見到失蹤女兒時，原本擔心表情，終於破涕而笑「回來就好！」警方在確認身份後，依道路交通管理處罰條例第33條第4項舉發違規行駛國道。

國道公路警察局呼籲所有汽、機車用路人，應依標誌、標線、號誌指示行駛，如察覺有異或疑慮，應停靠於安全位置或處所，擺放警示標誌，撥打1968專線或110向警方請求協助，特別提醒機車騎士使用GPS衛星導航時，注意設定模式，以免誤闖高速公路造成危險也避免受罰。

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