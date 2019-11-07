哥抽的真的是憂鬱！　研究：吸菸者罹患憂鬱症、思覺失調症風險加倍

▲研究指出，吸菸有害身體健康，對心理健康影響也有正相關。（圖／取自Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

哥抽的可能真的不是菸，是憂鬱。最新研究指出，抽紙菸可能並不能緩解焦慮或放鬆身心，反而會增加患上憂鬱和思覺失調症（舊稱精神分裂症）等的風險。

根據英國《衛報》報導，該研究在心理醫學 (Psychological Medicine)雜誌上刊出，任教於布里斯托爾大學 (University of Bristol)、主導研究同時也是第一作者的伍頓（Robyn Wootton）博士指出，現在大家所知的情況是，有心理疾病的人會比較有可能染上菸癮，但不確定到底是抽紙菸會導致心理疾病，還是那其實只是心理狀況很糟的人的一種自我療癒。

該項研究內容包含人們的菸癮程度、菸齡和是否戒菸，並針對學術界已知與抽菸相關的378個基因變體進行研究，同時也鎖定另外126個基因變體；團隊研究出這126個基因變體，相較之下和抽菸與否有更高度的連結。

伍頓和團隊透過2個獨立的基因數據庫進行分析，這兩個數據庫來源分別是數千名患有思覺失調症的患者，以及數千名受嚴重憂鬱症所擾的對象。團隊利用研究結果揭露這些和吸菸有關的基因變體，是否增加個體患上這類疾病的風險。

▲吸菸者罹患憂鬱症、思覺失調症風險將近2倍於從未吸菸的人。（圖／翻攝自pixabay）

結果指出，只要開始抽菸或是有一定菸齡後戒斷的情況，都與憂鬱症和思覺失調症有更高的正相關。以菸齡達15年以上、每天抽20根菸的個案為例，雖然已經戒菸17年了，罹患憂鬱症及思覺失調症的風險仍2倍於從未吸菸的人。

伍頓指出這項研究的結果顯示，其實抽菸和心理狀況是一種互為因果的情況，而她認為有必要深入揭露這件事，其中之一的原因是尼古丁會影響人類大腦的運作，進而衍生心理問題，「這很重要，因為電子菸裡面也有尼古丁。」

約克大學另一名研究煙癮和心理作用的教授漢彌爾頓（Ian Hamilton）表示，「人們都知道抽紙菸對身體帶來的後果，但這項研究點出了心理健康其實也會受到影響。這項風險需要被廣為人知，尤其是學齡孩童和青少年，因為他們都對抽菸躍躍欲試。」

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