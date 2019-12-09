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反駁培訓中心學員人數達百萬！　新疆自治區主席：目前已全部結業

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▲新疆培訓中心。（圖／翻攝微信）

▲新疆職業技能教育培訓中心學員。（圖／翻攝微信）

記者洪珮瑄／綜合報導

美國眾議院於當地時間3日通過《維吾爾人權政策法案》，要求總統川普制裁侵犯新疆人權的大陸官員。對此，疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾今（9）日指出，美國這行為嚴重違反國際法和國際關係基本準則，他強調，「新疆職業技能教育培訓中心的學員目前已經全部結業。」

在今日舉行的新聞發布會中，雪克來提•扎克爾提到，參加新疆職業技能教育培訓中心人數有進有出，「有一些媒體稱學員有上百萬，甚至達到200萬，這些都純屬捏造、毫無根據。」

雪克來提•扎克爾表示，過去的一個時期，新疆恐怖活動頻頻發生，「我們依法嚴厲打擊恐怖犯罪，並且重視根本治理，透過致力改善民生、加強法治宣傳教育、依法設立職業技能教育培訓中心等多種教育方式，讓新疆社會更加穩定。」

▲▼中國播英文記錄片，首度公開涉疆反恐案件、畫面。（圖／翻攝自環球時報）

▲中國播英文記錄片，首度公開涉疆反恐案件、畫面。（圖／翻攝自環球時報）

此外，雪克來提•扎克爾強調，新疆職業技能教育培訓中心會本著尊重意願、自主選擇、分類培訓、來去自由的原則，對有意願、有需求的人，進行日常性、常態化、開放式的教育培訓。他透露，目前中心的學員目前已經全部結業。

雪克來提•扎克爾提到，「截至目前，新疆已連續3年未發生暴力恐怖案件，社會治安狀況明顯好轉」。最後，他也指出，「美國對新疆的抹黑攻擊，甚至通過《新疆人權法案》，是在破壞中國的民族關係及新疆的繁榮穩定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則」。

據悉，美國眾議院3日以407票同意票對上1票反對票通過「維吾爾人權政策法案」（新疆人權法案）。當中提到，美國政府能夠對壓迫維吾爾穆斯林的大陸官員進行制裁，並「限制出口」可能用於刺探或控制維吾爾族穆斯林和其他大陸公民通訊或活動的設備。

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