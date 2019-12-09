新華社：美國暗中勾結「世維會」等恐怖組織　反華勢力成幕後金主

▲新疆喀什葛爾的艾提尕爾清真寺前有安全人員巡邏。（圖／路透社）

記者康心禹／綜合報導

美國眾議院於當地時間3日通過《維吾爾人權政策法案》（新疆人權法案），中國外交部批評美國粗暴干涉中國內政，抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，無端指責政府治疆政策。新華社6日發文，稱美國暗中勾結「世界維吾爾代表大會」（簡稱世維會）等恐怖分裂勢力，並為其提供援助。

據《新華社》報導，美國的反華勢力近年來暗中成為「東突」恐怖勢力的幕後金主；近三年來，「美國國家民主基金會」持續加大資助「世維會」等恐怖分裂勢力​​，資助額從2017年的55.6萬美元上升至2019年的96萬美元。

一些美國高層也公開支持「東突」分裂活動。 2019年6月，美國眾議長佩洛西、「美國國家民主基金會」主席等人在美國國會大廈，為「世維會」首領多里坤頒發2019年度「民主貢獻獎」。此外，還有多名美國高官都曾出席與「東突」分裂勢力的會見、會議，為其站台，並大肆鼓吹乾涉新疆事務。

▲新疆再教育營（圖／達志影像／美聯社）

中國政府2003年公佈首批通緝的恐怖分子多里坤於2017年當選「世維會」主席後，「世維會」就暗地裡加緊與「東突」極端組織、「東突教育與互助協會」（簡稱「教協」）以及「東伊運」恐怖組織的勾連。

2018年「世維會」原副主席塞依提·土木吐魯克，與400名身穿軍裝的「東突」分子持槍錄製恐暴視頻，揚言要在中國發動恐怖襲擊；2017年2月和5月，「世維會」聯合「教協」分別在境外召開兩次會議，提出要建立武裝力量，統合境外「東突」勢力，為在新疆製造暴恐活動做準備。

2019年3月，「世維會」原主席熱比婭通過網路發佈一段音訊，透露了「教協」和「東伊運」勾結、並向敘利亞輸送「聖戰」分子的事實。「世維會」與「恐怖」難脫關係。據了解，「世維會」早在2012年就將組織章程中關於「抵制和譴責違背國際法的恐怖活動」相關條款刪除，顯露出了恐怖主義本色。

▲解放軍直升機在新疆進行訓練。（圖／翻攝自中國青年網）

中國現代國際關係研究院研究員李偉表示，「世維會」是由「世界維吾爾青年代表大會」和「東突民族代表大會」組成，其中「世界維吾爾青年代表大會」是中國政府公佈的首批「東突」恐怖組織之一，因此「世維會」從成立之初就帶有涉恐基因。

李偉認為，「世維會」用「民族」和「宗教」問題掩飾恐怖主義活動，在海外製造和誤導輿論，已經成為恐怖主義的代言人，美國對其支持就是為虎作倀。