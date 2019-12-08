八里荒郊草叢小便！抬頭瞥見「無人神主牌位」　他驚覺誤入地盤：有人跟著我

▲原PO看到無人神主牌便趕快調頭離開。與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

行駛在遙遠的路途中，駕駛或乘客難免會尿急，有時候找不到廁所就會想說躲路邊草叢解放。一名網友日前從中壢開車到淡水，晚上8點經過八里時突然想上廁所，便把車停在路旁隨便找個草叢小便，想不到剛進入草叢就聽到有聲音在耳邊說，「你抬頭看一下左邊…」接著眼前的景象讓他嚇到抖了一下，趕緊快步離開。

原PO在臉書社團「靈異公社」表示，停車的位置旁邊有一面擋土牆，後方的山丘上有一片濃密樹林，附近還有一大片空地，擺放許多被撞爛的轎車，「稍微望去，有翻車的，也有削頂的車況」，當下他也不以為意，只想著趕快找地方小便，由於擔心被其他路過的人看見，所以往比較深入的空地方向走去。

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▲路邊隨意小便不衛生又可能招惹好兄弟。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



當時已經天黑，該處又沒什麼燈光，所以他低著頭小心翼翼地往前走，但明明四下無人，卻有著聲音從背後傳來，「你抬頭看一下左邊…」於是原PO緩緩看向左方，下秒「整個人愣住，有股毛骨悚然的感覺從尾椎涼上來。」

印入眼簾的是一張大約2公尺長的石桌，上頭有個小香爐，還插著幾支燃燒完的香柱，後面則是擺著一塊「無人神主牌位」，牌位完全空白，沒有刻上任何名字，這時原PO意識到情況不對勁，趕快調頭離開，幾乎是小跑步的衝回車上，一路上還感覺到後方有3、4個「人」在跟著他，「就在我上車關門的時候，那群『人』來到我車旁邊站著，我可以感覺得到有憤怒的情緒和怒氣。」

經過這次恐怖經驗，原PO深刻體會到，「千萬不可隨意的在路邊方便，應該花點時間找加油站比較好！」網友也回應，「如果來不及要方便時，記得向前方恭敬地說，不好意思借方便一下」、「我從來不會想在路邊小號，車上隨時要準備礦泉水空瓶。」甚至有人認出原PO敘述的地點，「車禍事故廢棄車廠超陰的」、「 好像知道你在描述哪裡⋯毛毛的。」

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