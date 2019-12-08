「街頭玩童」顛覆想像　中山大學師生打造創新遊樂園





▲中山大學師生於高雄鹽埕區馬雅各公園打造的「海盜船」，由竹子搭建成較大型的鞦韆，藉由左右擺動讓孩童覺得刺激有趣。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

大學師生讓孩子在街頭感受遊戲新體驗。國立中山大學與高雄「還我特色公園行動聯盟」合作，舉辦「街頭玩童─鹽埕兒童街頭遊戲日」活動，師生跳脫千篇一律的罐頭遊具，設計並運用廢棄課桌椅、輪胎及紙箱等素材，在高雄市鹽埕區馬雅各公園打造迷宮、紙飛機、機器人及海盜船等具挑戰性的新穎遊具，讓兒童在街頭體驗創新玩法。

中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程助理教授宋世祥指出，公園裡到處都是雷同的罐頭遊具，無形中限制了小朋友遊戲的多元性。透過「設計思考」課程的啟發，在專業設計師陳懿欣、MZone大港自造木工教師雄大和Michael的指導下，大學生依照兒童的年紀、體力及想法，發揮環保與創客精神、動手做出四項遊具。其中「跳跳包浩斯」由許多不同角度的斜坡組合而成，增加了遊戲的難度，激發出孩子的挑戰精神，「有小朋友重複玩了10多次還不過癮。」

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▲中山大學舉辦「街頭玩童─鹽埕兒童街頭遊戲日」活動，運用廢棄課桌椅、輪胎及紙箱等素材，打造迷宮、紙飛機、機器人及海盜船等具挑戰性的新穎遊具，讓兒童在街頭體驗創新玩法。（圖／中山大學提供）

宋世祥也介紹這次的「Mini Maze」迷宮，讓兒童鑽進桌子底下探險、尋寶，並在小型迷宮中找到出口。「海盜船」由竹子搭建成較大型的鞦韆，藉由左右擺動讓孩童覺得刺激有趣，歡笑與尖叫聲不斷。「獨木橋」則是著讓小朋友訓練平衡能力，並透過不同高度的設計，讓兒童體驗爬到高處的成就感，同時在橋下設立祕密空間，讓孩子在裡頭冒險探索。

▲中山大學與高雄「還我特色公園行動聯盟」合作，舉辦「街頭玩童─鹽埕兒童街頭遊戲日」活動。（圖／中山大學提供）

高雄特公盟團隊成員長期在高雄推動特色公園，宣導兒童遊戲權的重要性，這次也在活動中推出「手作創作區」，用紙箱、輪胎、木工工具幫助孩子激發創意，也讓親子聯手玩出紙箱的多變樣貌，像是迷宮、爸爸拉著小孩前進的紙箱飛機等，還有一做完，孩子就穿上不願脫下的紙箱機器人。特公盟也提供預釘好的木板，讓年紀小的孩子拿著橡皮筋、串珠等素材圍出愛心圖案，年齡長一點的孩子則興奮地拿起平常玩不到的鐵鎚，一槌一槌地小心敲打。

不少家長表示，公園的玩具樣式過於一致、缺乏挑戰性，小朋友經常玩一下就膩了，中山大學師生創作的遊具不僅使孩童運動「放電」，更兼具挑戰性與趣味性，讓大人小孩充分享受美好的親子時光。

