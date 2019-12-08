摩納哥王妃顏值與穿著太完美！優雅綠色Dior格紋斗篷掀討論

摩納哥王妃Beatrice Borromeo，這位原出身義大利貴族世家的美麗名媛，不僅當過模特兒，登上過義大利VOGUE雜誌的封面，還是曾是於各大新聞社撰稿的專任記者，近期現身國慶大典，一身綠黑格紋斗篷，配上黑色蕾絲網帽，搭配簡單的黑色手拿包與高跟鞋，充滿氣質又高雅的打扮獲得讚許。

Beatrice Borromeo高挑的身材與完美的顏值，穿上Dior 2019秋季的綠黑格紋斗篷，內搭的裙子也是同樣綠黑格紋長裙，及踝的長度不失優雅，包括頭上所戴的黑色蕾絲禮帽、黑色皮革手套、率性地手拿包包、搭配微微透膚的黑色絲襪與貓跟鞋，讓斗篷的重點突現，整體不沉悶也不會過於搶眼，堪稱是最佳示範。

Beatrice Borromeo與老公，同時也是摩納哥王子Pierre Casiraghi一同出席，世界最帥王子名單中，少不了Pierre Casiraghi，與哥哥Andrea Casiraghi都是皇室的話題，夫妻倆帶著兩歲的兒子Stefano、以及1歲的兒子Francesco現身國慶大典，Beatrice還親了兒子的頭髮，Francesco呆萌的模樣討人喜愛。

※BY SANDY HSU

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