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PTT大砍楊蕙如相關帳號「水牛伯」也在列　游錫堃喊冤：帳號被盜！

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▲游錫堃否認批踢踢帳號與卡神有關

▲游錫堃陪同鄭寶清市場拜票，否認批踢踢帳號與卡神有關。（圖／鄭寶清競選總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

前行政院長游錫堃7日陪同民進黨桃園區立委參選人鄭寶清，到南門市場拜票，嚴正否認批踢踢帳號與卡神有關係。游錫堃感而發表示，現在泛藍到處亂，自己當黨主席是2007年之前的事，競選新北市長雖然是2014年，跟她（卡神）一點關係都沒有！

「卡神」楊蕙如網軍案持續延燒，因有PTT批踢踢鄉民發現，行政院前院長游錫堃曾發文的批踢踢帳號fanfantu2014，也被站方認定屬楊蕙如、idcc集團，因此公告將其帳號刪除，再度引發話題，

游錫堃7日於桃園陪同鄭寶清拜票時，針對媒體詢問有關他的PTT帳號與卡神有關係時表示，「fanfantu2014」是 2014 年新北市長選舉時，由競選團隊幕僚協助註冊，再提供給他使用了一段時間。但 2016 年之後，轉而開始經營臉書，便再無使用 PTT，也未登入 PTT 帳號。

游前院長經媒體告知，才知道久未登入的「fanfantu2014」帳號竟然出現在 2019年一篇文章「科莫多龍吃不飽 印尼關閉國家公園1年」底下推文「XD」。此一狀況顯示PTT 帳號有遭盜用，游前院長也於事後，立即委請辦公室幕僚正式向分局報案，希望警方依法秉公調查，儘速讓真相水落石出，釐清爭議。 

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