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林姿妙專訪／爭取高鐵東延　下一步要恢復停駛40年太平山森林火車

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文／徐政璿

曾任兩屆羅東鎮長、三屆縣議員，宜蘭縣長林姿妙在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，滔滔不絕的談及宜蘭各項重要交通建設的利多消息；其中，讓她最得意的，就是爭取到高鐵東延宜蘭，她還透露下一步是要恢復停駛近40年的太平山森林小火車。

「當初我在推的時候，就有人說乾脆推（高鐵）延伸到外太空去」，林姿妙表示，宜蘭縣自從雪隧通車後，交通開始便利，高鐵東延宜蘭的計畫很長一段時間都不被看好，「但是我認為如果不爭取就沒機會啊！」

林姿妙指出，在縣府的積極爭取之下，交通部在今年10月底召開會議，最後終於敲定此計劃，會議結束後，她當下心裡第一句話是，「我們夢想成真」，從南港搭乘台鐵普悠瑪要58分鐘，北宜直鐵要27分鐘，高鐵現在只要13分鐘，這不僅個是宜蘭人多年的期待，也代表交通部有重視宜蘭。

不僅如此，林姿妙說明，鐵路以西已經飽和，鐵路以東仍在開發當中，她希望東西向平衡發展，今年11月初她親自帶縣府團隊去交通部，交通部拍板定案「鐵路高架化」。這項計畫的路段從宜蘭至羅東，全長約16.1公里，總經費約252.09億元、自償率約3.86%。

▲▼高鐵列車外漆全面國產化。（圖／記者賴文萱攝）

▲林姿妙自豪爭取到高鐵東移計畫。（示意圖／記者賴文萱攝）

除了讓宜蘭縣內外的交通升級外，林姿妙說，也要從宜蘭的觀光下手，目前正規劃讓停駛近40年的太平山森林小火車復活。

林姿妙表示，以前她在當羅東鎮長時，因為木材集散地在羅東，羅東便成為商業重鎮，雖然在保護生態的情況下，森林小火車停駛，但現在這個時代，已經可以兼顧生態和光觀。

「所以我規劃恢復森林小火車」，林姿妙接著說，她希望宜蘭有自己的特色，這個預算估計花費930萬，中央出780萬，宜蘭縣府出150萬。這條路線從林場開始，第二站中興文創園區，再來是大洲、安農溪、三星、最後到太平山，等議會通過，這條如果做出來，「會變成全台灣最讚的觀光勝地」。

▲▼為增加到太平山遊樂區便利性，15日起增加平日客運專車。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲林姿妙規劃讓停駛近40年的太平山森林小火車復活。（示意圖／羅東林管處提供）

另一方面，林姿妙分析，宜蘭以農為主，農業非常重要，所以縣府積極行銷農業，今年4月中啟程赴陸，前往南京、常州、上海舉辦「樂遊東台灣前進宜花東旅遊推介會」，以「小鎮漫遊」主題推出多種套裝旅遊行程，向對岸市場招攬人潮及錢潮，並簽署7份合作意向書，預計可為宜蘭爭取約1億的農漁特產品訂單，以及吸引每年約1萬人留宿宜蘭的觀光人潮。

在童玩節部分，林姿妙則說，為期44天的活動，遊客突破51萬人次，是近5年來最佳成績，而且今年特別設計「星光場」，將營業時間延長到晚上9點，因為延長時間，若遊客玩到9點，就必須要在宜蘭住一晚，「民宿餐廳生意都很好，多了將近3成。」

此外，為了結合在地特色，林姿妙說，每週六日也邀請宜蘭縣12個鄉鎮市走進園區與國際接軌，透過演出、設攤等方式，行銷各鄉鎮市觀光產業，邀請國內外遊客下鄉體驗，希望明年遊客能再突破今年的紀錄。

▲▼2019宜蘭情人節是雙遊童玩節與情人節。（圖／宜縣府提供，下同）

▲2019年宜蘭童玩節增加「星光場」。（圖／宜蘭縣府提供）

在文化推廣層面，林姿妙表示，「北臺灣媽祖文化節」今年由宜蘭主辦，9月6日至9月8日一連3天舉行海、陸遶境民俗慶典活動，這是宜蘭縣首次舉辦的大型宗教盛事，事參與活動人數突破8萬人，盛況空前。

林姿妙也分享一則小故事，當天海上遶境，「早上4點多起來，雨很大，然後6點多要出發的時候，風也正大，結果一到船上，風和日麗，然後陽光普照，然後萬丈光芒，所以大家都嚇到。」

林姿妙說，再來更神奇的是，200多艘船在海上，用擲筊決定誰來領航，「媽祖很靈驗，擲到聖筊的那個人，之前因為釣魚台爭議，站在前線捍衛主權」，因此大家議論紛紛，原來媽祖那麽靈驗，這次文化節也辦得相當成功，成功連結12個鄉鎮。

▼北台媽祖宜蘭海上繞境祈福，2百多艘船護送媽祖。（資料照／記者游芳男翻攝）

▲▼場面盛大！北台媽祖宜蘭海上繞境祈福，近2百船護送媽祖。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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