快訊／謝和弦呼麻風暴！移送全程不發一語　頭抬高高「面帶微笑」

記者陳豐德／新北報導

謝和弦「阿扣」5日吸食大麻，讓扣嫂Keanna打110含淚舉報「我老公在吸毒」，員警到場扣得18克大麻，謝和弦晚間移送至警分局時眨眼手比愛心，記者詢問是否支持大麻合法化，他不假思索地說「我支持啊」，坦承吸食後與扣嫂有爭吵，而6日上午移送時將頭抬高，面帶一絲微笑，全程不發一語，並未有一絲後悔、歉意。

▲謝和弦上午移送。（圖／記者陳豐德攝）

警方5日晚間8時許接獲一通報案電話，內容中一名女性啜泣指稱「老公在吸毒」，員警獲報到華江路處按門鈴，一開門竟然是紅了眼眶的Keanna，而藝人謝和弦則在租屋處內，讓員警看傻了眼，警方詢問「我們有接獲檢舉有人吸毒」，沒想到Keanna說自己就是檢舉人，而謝和弦則相當配合的拿出身上的18克大麻。

從租屋處被帶往派出所偵訊時，謝和弦用手機錄下坐上警車的經過，並向員警客氣地說「謝謝！」全程PO上IG的限時動態；就在偵訊完走出派出所後，他不僅對媒體鏡頭「眨眼、嘟嘴比愛心」，媒體提問，「你是不是支持大麻合法化」，他不假思索地說「我支持啊」，人到了海山分局，一下車甚至突然脫掉上衣，露出全身帥氣刺青，讓員警懷疑他是不是「嗑太多？」

▲謝和弦5日晚間被捕、上銬帶回派出所時，還對著媒體嘟嘴比愛心。（圖／記者陳雕文攝）

偵訊時謝和弦一度要求「夜間停止偵訊」，後來又改口同意，並坦承大麻是自己持有，且被逮當天就有吸食，在吸ㄎㄧㄤ之後又跟老婆吵架，老婆氣不過他勸不聽才會舉報，過程中皆配合員警訊問，但不願供出毒品來源，6日被依照毒品罪嫌移送往新北地檢署。

謝和弦已不是第一次吸毒，他在2012年就在臉書自曝有吸食大麻，隨即到警局自首，後來藥檢也被驗出陽性反應，形象大傷，還被唱片公司解約；而Keanna始終不離不棄，陪著謝和弦度過這段低潮期，沒想到在最近發現謝和弦再度走上吸毒的路，決定打電話檢舉，等警方到場抓人。看著丈夫進了派出所，她跟在後頭哭到不能自己，場面令人不勝唏噓。

謝和弦在個人IG PO限動，4日他跑到北投某旅館（房間均價一晚都要一萬多元）還帶著一名女子進入旅館開房過夜，沒想到5日退房的當天就遭老婆檢舉吸毒被逮。

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▲謝和弦此次呼麻再度被逮，檢舉人就是混血妻子Keanna。（圖／翻攝自臉書）