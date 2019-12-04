桃園機捷總運量突破6,300萬人次　創新服務提升營運效率

▲桃園機場捷運總運量突破6,300萬人次。（圖／資料照／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司營運的桃園機場捷運今年邁入第3年，截至10月底為止，累積總運量已突破6,300萬人次，且目前準點率達99.8%，可靠度指標也達到61.1萬車廂公里。桃捷公司總經理蒲鶴章表示，機場捷運將持續以創新服務增加營收，提升桃捷營運效率。

蒲鶴章總經理4日於市政會議中，向市長鄭文燦及市府團隊提出「創新服務、行銷桃捷」專題報告表示，桃園機場捷運致力推動多元行銷服務，除了配合2019年全國運動會與桃園農業博覽會行銷桃園外，更於A17領航站、A19桃園體育園區站及A21環北站建置特色車站，結合在地文化，讓往來旅客體驗不同文化風情。

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此外，在公益活動方面，機捷公司亦完成太陽能光電建置、桃捷非營利幼兒園等設施。另外在智慧創新方面，明（2020）年第1季北台灣第一個可用信用卡支付過閘功能的捷運系統即將上線，並可藉由大數據聯盟進行智慧行控、維修等數據分析，整體而言，桃捷公司將逐步完善各項服務，帶動未來的營收成長。

市長鄭文燦談到，目前桃園機場旅客平均搭乘率達到36%，顯示平均每3個旅客，即有1個人選擇搭乘機場捷運往返機場，使機場聯外效率大幅提升。

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