桃園戶政創新服務六都第一名　鄭文燦：爭取增加員額

▲桃園戶政創新服務，民政局長湯蕙禎（左）獲市長鄭文燦頒獎表揚。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

用心服務，民眾看見！桃園市民政局榮獲內政部「2019年績優戶政機關楷模獎」及直轄市組第一名佳績，民政局長湯蕙禎14日於市政會議，獲市長鄭文燦頒獎表揚。鄭文燦指出，桃園總人口即將跨越225萬人門檻，市府將衡量預算及必要性，爭取增加機關員額，希望能減輕戶政同仁工作負擔。

鄭文燦表示，桃園自升格以來，人口成長快速，第一線戶政人員負責人口遷入、遷出、出生、結婚登記等業務，十分辛苦，感謝民政局透過創新服務，包括整合跨機關資源，建置便捷資訊系統，讓民眾獲得更便捷的戶政服務；桃園總人口即將跨越225萬人門檻，市府將衡量預算及必要性，爭取增加機關員額，希望能減輕同仁工作負擔。

鄭文燦提及，因應行政區調整，部分民眾換發新身分證之需求，民政局推動行政區域調整暨門牌整編「行動掃描QR Code－線上換證e指通」專案，民眾收到換發身分證及戶口名簿通知後，利用手機掃描通知單上的QR Code，即可完成線上預約、收件、審件等工作，減少現場等候時間，達到流程簡化之效果。

▲桃園戶政創新服務，拿下六都第一名。（圖／市政府提供）



另因應林口特定區居民人數成長，民政局也整合龜山戶所、地政事務所、地稅局等單位，成立大坪頂便民工作站，民眾可就近申辦各項簡易案件，節省往返洽公時間，感謝戶政同仁利用資通訊技術，優化相關業務流程，大幅提升便民程度。

鄭文燦說，桃園市總人口已超過223萬人，平均每月成長3,000人左右，一旦總人口達225萬人，機關總員額可望提升至9,000人，未來將依據預算、機關業務量及必要性，向行政院人事總處爭取逐年增加員額，避免同仁業務量過於繁重。