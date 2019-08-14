　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園戶政創新服務六都第一名　鄭文燦：爭取增加員額

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園戶政創新服務，拿下六都第一名。（圖／市政府提供）

▲桃園戶政創新服務，民政局長湯蕙禎（左）獲市長鄭文燦頒獎表揚。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

用心服務，民眾看見！桃園市民政局榮獲內政部「2019年績優戶政機關楷模獎」及直轄市組第一名佳績，民政局長湯蕙禎14日於市政會議，獲市長鄭文燦頒獎表揚。鄭文燦指出，桃園總人口即將跨越225萬人門檻，市府將衡量預算及必要性，爭取增加機關員額，希望能減輕戶政同仁工作負擔。

鄭文燦表示，桃園自升格以來，人口成長快速，第一線戶政人員負責人口遷入、遷出、出生、結婚登記等業務，十分辛苦，感謝民政局透過創新服務，包括整合跨機關資源，建置便捷資訊系統，讓民眾獲得更便捷的戶政服務；桃園總人口即將跨越225萬人門檻，市府將衡量預算及必要性，爭取增加機關員額，希望能減輕同仁工作負擔。

鄭文燦提及，因應行政區調整，部分民眾換發新身分證之需求，民政局推動行政區域調整暨門牌整編「行動掃描QR Code－線上換證e指通」專案，民眾收到換發身分證及戶口名簿通知後，利用手機掃描通知單上的QR Code，即可完成線上預約、收件、審件等工作，減少現場等候時間，達到流程簡化之效果。▲桃園戶政創新服務，拿下六都第一名。（圖／市政府提供）

▲桃園戶政創新服務，拿下六都第一名。（圖／市政府提供）

另因應林口特定區居民人數成長，民政局也整合龜山戶所、地政事務所、地稅局等單位，成立大坪頂便民工作站，民眾可就近申辦各項簡易案件，節省往返洽公時間，感謝戶政同仁利用資通訊技術，優化相關業務流程，大幅提升便民程度。

鄭文燦說，桃園市總人口已超過223萬人，平均每月成長3,000人左右，一旦總人口達225萬人，機關總員額可望提升至9,000人，未來將依據預算、機關業務量及必要性，向行政院人事總處爭取逐年增加員額，避免同仁業務量過於繁重。

ET快訊
8歲吃貨女童胖到65kg…狂喊肚痛！醫檢查竟是媽「這2動作」
台東大鳥海灘戲水！9名中小學生遭大浪吞噬　救起8人1人失蹤

關鍵字：桃園戶政,創新服務,六都第一名

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2019蘇花改清水馬拉松賽仍協調規劃中　暫緩開放報名

台南淹水大蚵仔「奇幻漂流」　歸仁警拾獲物歸原主

台南水災老嫗受困水中　警徒步背負平安脫險

南投市三塊厝排水溝蓋停車場　將多出90個汽機車停車位

桃園戶政創新服務六都第一名　鄭文燦：爭取增加員額

桃園青埔機捷A17領航站週邊　推動原民文化創意園區三大建設

俊逸兒童廣播營　小主播宣誓打擊假新聞

台南出現高度疑似本土登革熱病例　需經2次採血研判！

自小客車大雷雨拋錨停路中　里警獲報推車濕透全身解燃眉

新竹縣AI玩真的！　「國際AI智慧園區」環評過關　

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

2019蘇花改清水馬拉松賽仍協調規劃中　暫緩開放報名

台南淹水大蚵仔「奇幻漂流」　歸仁警拾獲物歸原主

台南水災老嫗受困水中　警徒步背負平安脫險

南投市三塊厝排水溝蓋停車場　將多出90個汽機車停車位

桃園戶政創新服務六都第一名　鄭文燦：爭取增加員額

桃園青埔機捷A17領航站週邊　推動原民文化創意園區三大建設

俊逸兒童廣播營　小主播宣誓打擊假新聞

台南出現高度疑似本土登革熱病例　需經2次採血研判！

自小客車大雷雨拋錨停路中　里警獲報推車濕透全身解燃眉

新竹縣AI玩真的！　「國際AI智慧園區」環評過關　

28歲左投奪生涯首勝　不到24小時被洋基DFA

基本工資調漲3%！　工商團體批「不合理」：政府沒帶頭加薪

2019蘇花改清水馬拉松賽仍協調規劃中　暫緩開放報名

快訊／見光死？韓國瑜急致電吳敦義　取消北上會面

警拔槍對準示威者　港警：生命受到威脅「表現英勇、果斷及克制」

中職／于孟馗改名求健康　明年才變于森旭

「又有人被抓走了！」　鹿港崙尾灣河道5天發現2具浮屍　

一架C130、一架A340　泰國空軍計畫包機撤離滯港國民

擘畫10年太空戰略藍圖　杜特蒂成立「菲律賓太空總署」

禁制令發威！沒有機票不得進香港機場　2、3號通道嚴格管制把關

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

地方熱門新聞

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

補螺神器出現　清除福壽螺不再叫..

女童公園戲玩找不到爸爸哭泣　警..

遇警推三阻四拒酒測　告知扣車罰..

桃園高鐵站區內水族館　明年開幕

台南歸仁、永康降雨百毫米造水患

機車搭載兒童四字訣　金山警加強..

「我媽媽在家…」男拄步行輔助器..

台南12區道路橋梁持續封閉　

7年級化工廠技術師　轉型種有機..

高雄爆乳甜姐蔡宜芳高票落選

機車搭載兒童四字訣　瑞芳警加強..

快儲水！桃園、新北9.8萬戶大..

新竹縣國際AI智慧園區　環評過..

更多熱門

相關新聞

專訪／呂華苑：做串起珍珠的那條線

澎湖今年縣長選舉呈現七搶一局面，無黨籍呂華苑更是「萬綠叢中一點紅」，是唯一一名女性，她以「澎湖女兒」之姿參選，強調自己是「無色覺醒」，不搞政治口水，而要聆聽民意，以自身企業主的經營經驗來帶動澎湖產業起飛，「我不是一個作秀的人，我是一個做事的人！」

電商搭橋會晚宴　舉杯言歡氣氛熱

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」　韓冰一旁滑手機

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

女星勒斃17歲愛女再上吊亡！留遺書：我不能沒女兒

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面