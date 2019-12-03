文創青年起飛出國圓夢去！　第3屆蘭陽青年圓夢計畫要你美夢成真

▲▼第3屆蘭陽青年圓夢計畫起跑，要文創青年起飛出國圓夢去！（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

要文創青年起飛出國圓夢去！為強化青年國際視野及競爭力，並結合在地資源發展文創產業的「第三屆蘭陽青年圓夢計畫 文創青年起飛．圓夢去！」，3日起跑，即日起到2020年2月20日徵件，預計甄選6至8位文創青年出國築夢，鼓勵宜蘭青年創意發想、展現自我，參與國際交流，將圓夢種子散播到世界各地，扮演宜蘭親善大使，同時為宜蘭的文創產業注入新動能，讓世界看見宜蘭！

宜蘭文化局表示，「蘭陽青年圓夢計畫」前兩屆共甄選出12位圓夢種子出國圓夢，分別前往日本、馬來西亞、荷蘭、以色列、香港、新加坡及美國等國家，進行1個月以上與宜蘭這塊土地相關主題的研習交流，圓夢青年回國後各自舉行回饋成果發表會，分享並展現種子的力量。

「第三屆蘭陽青年圓夢計畫」獎助對象為18到45歲，宜蘭縣籍或是居住在宜蘭縣境內1年以上之住民，且無兵役或限制出國者，獎助金額最高新台幣10萬元，計畫內容需要設定圓夢目標，進行1個月以上的國外訪問，並提出在出國期間，可以幫助推廣宜蘭文化的具體創意作法。

「第三屆蘭陽青年圓夢計畫」與前兩屆最大的不同，在於聚焦以「文創」為主題，徵件目標鎖定文化創意、藝文交流、文化觀光…等與文創產業相關之議題，回國後並將在中興文創園區舉辦聯合成果展及分享會，為宜蘭的文創產業注入更多的能量。

第三屆「蘭陽青年圓夢計畫」活動辦法及簡章請上蘭陽文教基金會臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/Yilan.Foundation/）、宜蘭縣文化局（https://www.ilccb.gov.tw/NewsContent_Pic.aspx?n=4F76BD4E1FD15647&sms=33891424602B0C38&s=C330FB6106EC768F）等網站查詢下載。

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