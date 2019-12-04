宏達電DEEPQ攜手國防醫學院　首創全台最大MR解剖學教室

▲全台最大MR解剖學教室呈現3D Organon混合實境解剖教學。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）旗下健康醫療事業部DeepQ團隊今（4）日與國防醫學院合作，首創全台最大混合實境 (Mixed Reality, MR)解剖學教室，結合虛擬實境(VR, Virtual Reality) 與擴增實境 (AR, Augmented Reality)，讓使用者在真實與虛擬的解剖教室環境中切換，依據不同的翻轉教育情境學習。

國防醫學院與HTC DeepQ合作創新解剖教學方式，由研究發展室主任馬國興領軍，帶領國防醫學院生物及解剖學研究所頂尖教師團隊審訂虛擬實境解剖應用的中文內容，應用HTC VIVE的虛擬實境頭戴式顯示器的混合實境切換功能，快速切換真實與虛擬的環境，讓學生自主學習精準解剖教材。

國防醫學院的學生戴上HTC VIVE後，3D Organon混合實境解剖教學應用能呈現千種靜態人體模型，藉由拆解互動，從各個方位全面性的理解人體的空間結構立體概念，百種的動態模型可讓學生學習關節肌肉移動甚至心臟的跳動方式，更可以學習到不易了解的顯微解剖學，小至小腸的絨毛、乳糜管、肌纖維、腎絲球體等都清晰可見，突破過去平面教材的學習瓶頸。

▲VR顯微解剖。（圖／記者姚惠茹攝）

除了可以享受沈浸式自主預習之外，更可以使用全球最先進的虛擬實境VR解剖考題，在三維度解剖空間中解剖跑台考試，並在上課前就可以做好準備，而且在上解剖實驗課時，學生與老師可以快速切換虛實空間，一鍵按下就會有虛擬解剖人體，馬上出現在真實大體老師旁，搭配解剖圖譜，三方互相對照，快速學習人體相對應關係。

國防醫學院院長查岱龍教授指出，解剖學是醫學很重要的基石，但是過去學生學習解剖空間構造是非常挑戰困難的，特別是還要轉換成未來與臨床病人的相對應關係更為重要，而MR混合實境的學習方式讓學生可以透過虛擬跟真實人體的對照，讓學生反覆去記憶學習與病人的相對應關係，大幅提升臨床解剖學的理解能力。

HTC健康醫療事業部DeepQ總經理張智威表示，MR混合實境的學習方式可以釋放老師的教學想像力，提供老師翻轉教學的關鍵工具，讓學生及老師可以有更緊密的交流互動，而且老師在上課時一切換環境功能，馬上可以將虛擬的空間結合現實環境，突破之前VR無法與學生直接互動的缺點



未來國防醫學院與HTC DeepQ也會持續深化開發新世代的解剖學VR教材，讓學生能有興趣的自學，根據學生的VR解剖評量成績，調整學習內容，因材施教，打造個人化的精準教材，並預計在明年國際研討會上分享翻轉解剖教學經驗。