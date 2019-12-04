39億賭金匯台疑涉大選賭盤！嘉義檢警破博弈網站　查扣千萬超跑4人遭聲押

▲ 檢警查獲博弈網站查扣千萬跑車等物，更將追回39億金流。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大選將至，為避免地下賭盤影響選情，嘉義地檢署日前查察地下匯兌案件時，發現陳姓被告等人涉嫌經營博弈網站，犯罪所得再經由地下匯兌管道匯回，由於涉有賭博、偽造文書及洗錢防制法等嫌，率續指揮法務部調查局台南市調查處（以下簡稱台南市調查處）、嘉義市調查站、嘉義縣調查站組成專案小組積極蒐證偵辦。

▲檢警查獲博奕網站。（圖／嘉義地檢署提供）

專案小組歷經約2個月蒐證向嘉義地方法院聲請搜索票，分別在台北市、台中市及嘉義縣市等33處所執行搜索，共查扣現金新台幣（下同）650萬元、外幣（港幣、人民幣、韓幣、日幣、紐西蘭幣）約50萬元、麥拉侖保時捷等名車6輛、筆電、電腦主機、手機、監視器主機及螢幕、員工手冊、賭博規則筆記、銀行存摺、帳密等物，並傳喚及逮捕共28人到案。

▲檢警查獲博奕網站賭金。（圖／嘉義地檢署提供）



據了解，陳姓被告等人自106年間起，在台北市、新北市、台中市及嘉義市等地設立人頭公司、架設博弈網站，提供賭客登入網站簽注六合彩、運動比賽等賭博並以大陸地區金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道及不實合約等方式，分批自境外將賭金匯回39億元。

地檢署檢察官漏夜訊問林男、楊男、黃女、陳男、郭男、賴男等28位被告後，認渠等涉嫌刑法第268條賭博罪、洗錢防制法第14條第1項等罪嫌，其中林姓等4位被告犯罪嫌疑重大，且有逃亡或勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押。