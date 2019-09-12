2020大選「查賄、布雷」　署長陳家欽視察新北警局

▲警政署長陳家欽視察新北市警察局指導2020大選查賄、布雷。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

2020大選將在明年1月11日舉行投開票，警政署從年初就全力查緝假訊息，並陸續規劃治安專案，檢肅治平目標14人、成員97人到案，並於12日在新北市警察局舉辦「選舉指導查賄及布雷技術座談會議」，署長陳家欽勉勵同仁期前整備查賄制暴及執行治安維護等工作，展現淨化選舉治安之決心。

新北市政府警察局表示，為維護選舉治安環境及嚴防網路假訊息影響選情，業已成立「假訊息查處小組」，全力查緝網路不實消息，並自108年初即陸續規劃多項大型治安專案，包含「安居緝毒」、「掃黑」、「肅槍」、「掃蕩地下金流」、「查緝賭博」等專案行動，成效顯著。

各專案共檢肅到案治平目標14人、成員97人；查獲制式長（短）槍10枝、改造槍械86枝、其他槍械8枝；查獲第一、二級毒品案件計4610件5197人，並查扣約100公斤海洛因、安非他命等毒品，警方亦將持續向上溯源，向下刨根，澈底從源頭扼止集團性犯罪，維護選前治安。

署長陳家欽於會議中特別表示，對新北市政府警察局各項作為表示肯定，新北市超過400萬人口數為全國選舉權人口數最多縣市，為各政黨兵家必爭，選情勢必激烈，並期許所有同仁都能勇於任事，即時消弭治安禍患。

新北市政府警察局局長陳檡文表示，呼籲民眾不要被一時的利益所迷惑，應勇於檢舉，向賄選說「不」，並提醒民眾不要輕易聽信網路流言，若發現可疑爭議訊息，應立即通報警方。警察局絕對有信心肩負維護新北治安及淨化選風之重責大任，並將秉持「行政中立、依法行政」原則，積極打擊賄選、暴力及網路假訊息等不法，順利完成本次總統及立委選舉治安維護工作。

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