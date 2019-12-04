從廁所激戰到走廊！他帶嫩女友合體四腳獸「狂野4次」　2個月後轉戰網咖包廂

▲阿生明知道阿桃未成年，卻仍是與對方發生性關係。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿生」日前和國中小女友「阿桃」（化名）交往之後，明知道對方未成年，卻先後4次和對方在學校廁所、走廊、網咖包廂發生性關係，而阿桃的媽媽知道後，氣得一狀告上院。對此，高雄地院審理後，依法判他4年6個月徒刑。

判決指出，阿生與阿桃認識後，先是在一間國小廁所裡發生關係，接著就又到某間國中的走廊、廁所歡愛，事隔兩個月後又到一間網咖包廂發生性關係。不過，在兩人第4次壞壞之後，阿桃的母親感受到女兒的異樣，氣得一狀告上法院。

阿生於審理時坦承犯案，但法官勘驗他和阿桃的對話紀錄發現，阿桃曾經傳訊息給他說，「如果我懷孕你會有什麼反應？」而阿生則回應：「嚇到然後我會被抓去關」、「妳未滿16我是誘拐未成年少女」，因此認定阿生分明知道自己的行徑會犯法，卻又犯案。

對此，由於阿生明知道行為違法，又未與對方家長達成和解，因此被法官依照4個對未滿14歲女子性交罪，判4年6個月徒刑，可上訴。

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