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助偏鄉弱勢送暖裝熱水器　新北廚具工會行善獲頒好人好事獎

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▲ 助偏鄉弱勢送暖裝熱水器 新北廚具工會行善獲頒好人好事獎。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 助偏鄉弱勢送暖裝熱水器，新北廚具工會行善獲頒好人好事獎。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

寒冬送暖獲表揚！新北市廚具爐具職業工會常務理事張水文，身為勞工局新北工會行善團成員，因多年來熱心義務協助新北市偏鄉地區的弱勢朋友裝置瓦斯爐、熱水器，善舉獲市長侯友宜頒好人好事獎肯定。

67歲的張水文，是年輕就來台北打拼的雲林囝仔，當年來台北時身上只帶了100元，白手起家成為知名廚具爐具大型批發商，更是櫻花、林內、莊頭北等大廠的資深顧問。生活寬裕的他，希望能以助人方式回饋社會。

39歲擔任學校家長會副會長期間，他出錢出力幫助學童及改善教學設施。2013年起迄今義務參與新北市政府勞工局舉辦之行善團活動，上山下海，為偏鄉及弱勢民眾裝置熱水器、瓦斯爐、油煙機及爐台。他今年也參與了新北工會行善團三峽區及汐止區的行善活動，希望這樣的信念可以持續幫助更多需要的人。

勞工局長陳瑞嘉表示，工會長期以來走遍新北偏鄉行善，運用本業職能持續守護弱勢族群，期盼未來工會持續推動公益並擴大服務及影響力，將行善內化成為一種習慣，讓新北市成為一個有愛、宜居的城市。展望未來，持續公益行善，希望人人行好事，好事處處行。也期勉更多工會加入工會行善團的行列。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 助偏鄉弱勢送暖裝熱水器 新北廚具工會行善獲頒好人好事獎。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 由左起為新北市長侯友宜、廚具爐具工會常務理事張水文、好人好事協會理事長唐彥博。

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