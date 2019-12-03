國民黨內第一槍！左正東辭大陸部副主任：不分區不符社會期待

圖文／鏡週刊

國民黨不分區立委名單爭議持續發酵，其中又以「親共」退將吳斯懷和「挺港警」警大教授葉毓蘭，引發不少黨內外人士的不滿。如今，國民黨大陸事務部副主任、台大政治系教授左正東不僅提出質疑，更是開出第一槍請辭獲准，成為首位因國民黨不分區名單而請辭獲准的黨務人士。

國民黨文傳會主委程美華表示，吳斯懷列入不分區立委名單，是黃復興黨部極力推薦，且國民黨不分區立委向來有軍系代表；黨中央多次與左正東溝通，左正東仍堅持請辭，因此尊重其意願。左正東也是國民黨內，第一位因為不分區立委提名爭議請辭的黨務人士

左正東受訪證實，確實是因為覺得不分區立委提名名單爭議請辭，吳敦義已於不分區名單確認後約一週准辭。在不分區立委名單出爐後，曾發公開信盼黨主席吳敦義再做調整， 「當名單曝光後，我訝異震驚，更痛心疾首。一份平均年齡超過60歲的不分區名單，如何為黨換血再造，讓黨永續經營？一份沒有任何新生代在安全範圍的不分區名單，如何對得起5年來在艱困環境中對國民黨不離不棄的數十萬青年？」

左正東指出，黨中央雖曾有向他解釋，但最終的名單仍然不如預期才會決定請辭，他直言部分被提名人確實具有高度爭議，像是退將吳斯懷就應該重新考慮。

左正東認為，不分區名單應贏得社會信任，國民黨對大陸工作才能順利推動；不能因部分爭議性過高的人選，讓國民黨為兩岸謀福利的努力被污名化，讓支持國民黨的年輕人抬不起頭。他強調請辭僅是他個人立場的表態，既然不分區立委名單已定，盼爭議到此為止。

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