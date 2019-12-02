你是跌落凡間的天使！　400多粉絲備親筆信憶高以翔

▲粉絲準備各地信件悼念高以翔。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

高以翔遺體2日清晨5點從杭州殯儀館轉移後，上午8點進入東方航空貨運中心，準備搭乘中午航班返回台灣，有6、7名粉絲從杭州目送高以翔後，立刻趕往上海，攜帶近400封來自各地粉絲的親筆信，希望能親手交給可能搭同班機回台的高以翔親友。

高以翔許多粉絲雖素未蒙面，但在粉絲群的串連下，近幾日甚至輪班在杭州殯儀館守夜，希望能送他最後一程，更代替許多未能前來的粉絲寫卡片、送花束。

有粉絲團成員，從11月30日就開始幫助大家代訂花束，更有人集結每個人想對高以翔說的話，手寫或列印成卡片，蒐集在一起，希望能進一步帶回台灣，把心願傳過去。

▲▼粉絲背包中裝了400多封信件。（圖／記者陳政錄攝）

粉絲表示，昨晚在杭州殯儀館等了一整夜，「人生中從來沒有那麼瘋狂過」，今天上午和大家一起搭高鐵來上海。因為他們相信綜合目前資訊，高以翔二哥高宇喬、好友蔣坤瑋可能還未回到台灣，會搭乘該班機同行，可以親手把信件交給他們。

事實上，昨晚有粉絲已經先詢問《ETtoday新聞雲記者》，但因記者即將前往北京還未要返台，粉絲們決定若未能見到高的親友，可能將由粉絲團成員擇日再帶到新北金寶山。目前，他們先將信件交給航空公司人員，希望能在不打擾對方的情況下，送出信件。

粉絲現場朗讀信件內容，一度啜泣無法言語，她表示，「高高，你是跌落凡間的天使，終究會回歸屬於你的天堂，再見。」字裡行間道盡對高以翔的不捨。

▲粉絲趕赴機場送高以翔最後一程。（圖／記者陳政錄攝）