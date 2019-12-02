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德社民黨新黨魁恐「退出執政聯盟」！　保守派梅克爾政府陷危機

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▲▼沃爾特-波楊斯（Norbert Walter-Borjans）和艾斯肯（Saskia Esken）當選德國社民黨黨魁。（圖／路透）

▲ 沃爾特-波楊斯與艾斯肯當選德國社民黨黨魁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國中間偏左派社會民主黨（SPD）黨魁人選上月30日出爐，由總理梅克爾（Angela Merkel）的反對派人士沃爾特-波楊斯（Norbert Walter-Borjans）及艾斯肯（Saskia Esken）獲勝，上任後可能脫離執政聯盟，使梅克爾領導的保守派聯合政府頓時面臨危機。

沃爾特-波楊斯與艾斯肯在黨員決選中以53.06%的的得票率勝出，擊敗得票率45.33%的現任代理黨魁蕭茲（Olaf Scholz）及其競選搭檔蓋維茲（Klara Geywitz）。蕭茲與蓋維茲支持社民黨繼續留在執政聯盟至2021年，但連任失敗。《路透社》分析，蕭茲敗選顯示社民黨內部對梅克爾中間偏右的基督教民主聯盟黨（CDU）不滿。

即將上任的沃爾特-波楊斯及艾斯肯希望重新談判執政聯盟協議，更加關注社會正義、投資及氣候政策。基民黨可能拒絕與他們合作，堅持維持現有協議的保守派聯盟勢必與他們發生衝突。

▲▼德國總理梅克爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 德國總理梅克爾。（圖／達志影像／美聯社）

社民黨將於本月6至8日在柏林舉辦黨大會，投票表決是否續留執政聯盟。若社民黨退出聯合政府，將提高提前大選或組織少數政府的可能性，也將在極右翼民粹主義「另類選擇黨」（AfD）成為該國第三大黨之際引發政局不穩。

社民黨在2017年大選大敗，原打算扮演反對黨，最終不情願地被說服與基民黨結盟，接著在一連串地方選舉中都表現欠佳，5月在歐洲議會選舉也受到重挫。時任黨主席那勒斯（Andrea Nahles）6月辭職，開啟新任黨魁之爭。

《路透社》指出，儘管社民黨基層成員對梅克爾的領導已經感到厭倦，資深保守派人士仍認為，最有可能的狀況是沃爾特-波楊斯與艾斯肯仍會選擇續留執政聯盟。社民黨目前民調支持度約15%，低於其2017年在全國大選中贏得的20.5%。因此社民黨現階段若脫離聯盟，在新的選戰中可能失去議會席位，面臨更嚴重的存亡危機。

若社民黨續留執政聯盟，新任黨魁可以透過談判與保守派達成更龐大的聯合協議，或者選擇在承諾遵守現有協議的同時，對原定2021年登場的下次全國大選提出要求。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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