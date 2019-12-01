拖行10公尺畫面曝...跟老婆一起搭高鐵！拿1500萬面交泰達幣　2分鐘全被搶

記者林昱萱／台南報導

台南高鐵站11月28日發生一起離奇搶案，事發當時一名葉姓男子想在網路購買泰達幣，因此就和妻子載著1500萬現金，前往台南高鐵站前要與賣家交易，在上了賣家的車後，沒想到卻在短短不到2分鐘，他身上現金就全被搶走，而他也被歹徒一腳踹下車，甚至拖行了10多公尺，相當誇張。

▲男子遭到拖行，導致全身多處擦傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這起事件發生在11月28日下午5時許，事發當時葉男將700萬的現金裝在背包、800萬裝在行李箱內，開車載著老婆從屏東到左營高鐵站後，兩人接著搭高鐵到台南，而過程中由葉男拿著背包、老婆拖著行李箱，等兩人到達現場後，他們先是在大廳等候了一會兒，隨即由葉男現身去和對方交易。

►買50萬顆泰達幣...他「帶1500萬現金」台南高鐵站前2分鐘全被搶 還被猛踹下車

葉男獨自一人上車後，對方卻突然加速踩油門，讓他當場發現不對勁，直喊著要停車，並想帶著行李箱馬上逃走，但過程中卻被對方一腳踹下車，拖行了10多公尺，也因此造成全身多處擦傷。

對此，警方獲報後，在48小時內將4名嫌犯逮捕到案，但幾人皆否認犯案，因此詳細案情、以及是否還有共犯在逃，仍有待警方更進一步追查。

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