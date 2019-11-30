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39具遺體全數回到越南家鄉　親屬捧白玫瑰哭泣…父終於等到兒子

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▲▼39具遺體全數送回到越南，親屬抬著棺木，神情哀傷。（圖／路透）

▲親屬抬著棺木，神情哀傷。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國艾塞克斯郡（Essex）一輛冷凍貨櫃車上月被發現39具偷渡客的屍體，經查，死者國籍來自越南，首批的16具遺體27日先運抵到越南中北部，其餘的23具遺體30日也運回河內。雖然家屬相當悲傷，但如今所有死者都回家了，也感到這一切的紛擾終於告一段落。

《路透社》報導，越南一名地方政府官員說明，23具罹難者的遺體已於30日上午送抵河內內排國際機場（Noi Bai Airport）；《越通社》指出，其中7具遺體先在英國火化，接著送回國。此前，首批的16具遺體被運回家鄉，親屬當時拿著白玫瑰等著家人回家。

越南警方至今逮捕10名與這起事件有關的人士。駕駛貨車的英國司機25日則承認，他策劃協助非法移民偷渡。

▲▼39具遺體全數送回到越南。一名死者的親屬在葬禮上哭泣。（圖／路透）

▲一名死者的親屬在葬禮上哭泣。（圖／路透）

阮廷嘉（Nguyen Dinh Gia）是其中一名死者阮廷亮（Nguyen Dinh Luong）的父親，他說，兒子為了追求更好的生活遠赴英國，「我該怎麼描述這對我們家是多大的損失？但他的遺體回來了，幫助減輕痛苦。」

報導形容，在越南部分地區，糟糕的就業前景、環境災難與其他情形，都是促成當地人離開的原因。

►冷凍貨車首批16具遺體運回越南　父激動「兒子回家了」急籌備葬禮

 
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