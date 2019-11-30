做右腎取石手術！他醒來「左腰爆痛」...醫院：嚴重差錯願賠償

▲廣西北海市人民醫院主刀醫師弄錯患者的手術部位。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

廣西一名72歲的劉姓男子日前因右腎疼痛難耐，於是到北海市人民醫院就診，19日便進行「行右側經皮腎結石取石手術」，不料主刀醫師竟弄錯手術部位，開到患者的左腰，離開時還告知他兒子「找不到那塊石頭」。目前，醫院已開始調查此事件，並願意對病人及家屬予以補償。

綜合陸媒報導，這名劉男6日因右腎疼痛，便緊急到北海市人民醫院就診，後經診斷，發現他患有雙腎結石，於是在19日上午進行了全身麻醉的手術。不料，手術持續數小時後，主刀醫師出來時卻對他兒子說「找不到那塊石頭」，並要求簽署一份「手術知情通知書」。

然而當晚劉男醒來後，發現左腰劇烈疼痛，他的兒子再向醫師詢問，卻得到「可以幫忙申請專家免費的第二次手術」的回應，最後便向醫院進行交涉。一直到了26日院方才承認，「醫師弄錯了手術部位」。

不僅如此，北海市人民醫院29日才對外發聲明稱，該院泌尿科為患者劉男行右側經皮腎碎石取石術時出現「嚴重差錯」，院方對因手術差錯給患者和家屬造成的傷害，表示深深的遺憾和誠摯的道歉。

聲明表示，院方已成立工作組對此事進行調查，並願意就此造成的損失予以補償，具體事宜正與患者家屬協商。對於手術主要責任人、泌尿外科科主任，醫院決定給予降職處分，並取消其年度表現評核。

最後，對事件暴露的管理疏忽等問題，醫院從29日開始展開為期3個月的整治行動，以杜絕類似情況再次發生。醫院透露，目前劉男左腰的傷口已經癒合，同時覆查腎功能正常，承諾會繼續跟蹤處理。

案件曝光後，網友留言大罵「這個失誤太嚴重了」、「這種醫生也能上手術台」、「左右不分」、「不吊銷他的醫師執照？？？這可不是買錯東西」、「扯淡」、「這算謀殺未遂嗎」、「好慘啊」。

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