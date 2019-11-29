陳明文中埔競選總部成立三千人到場　管碧玲、詹雅雯現聲力挺

▲▼ 金曲歌后詹雅雯現身陳明文中埔競選總部以歌聲力挺。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義縣第二選區立委參選人陳明文，29日晚間於中埔鄉中華路成立中埔鄉聯合後援會，「金曲歌后」詹雅雯及立委「管媽」管碧玲到場演唱及助講。歌后詹雅雯壓軸演唱4首歌曲，包含成名曲「想厝的人」、「深情海岸」，力挺重量級立委陳明文，帶有溫情的歌聲更是讓現場鄉親聽的如癡如醉，參加人數更一度「爆棚」。

▲▼ 陳明文中埔競選總部成立現場湧進大批鄉親。（圖／讀者提供）



陳明文競選團隊今晚成立中埔鄉後援會，現場氣氛熱絡，助講嘉賓包含立法委員管碧玲、蔡易餘、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議長張明達、前縣長張花冠、中埔鄉長李碧菁、中埔鄉農會總幹事李碧雲等，並邀請到嘉義朴子的電音三太子、臺客樂團到場與鄉親同歡，隨後陳明文在翁章梁、張明達及青年團「台灣隊長」的陪同下由會場後方進入，受到鄉親夾道歡迎，而台灣隊長青年團也帶來勁歌熱舞，再度炒熱現場。

▲▼ 中埔競選總部由鄉長李碧菁扛下主責大旗。（圖／讀者提供）

張明達表示，陳明文為了中埔爭取了很多建設，鄉親都有目共睹，現在嘉義要轉型，需要向陳明文這樣的立法委員，而他也問在場鄉親，台灣是不是有民主、是不是有自由，現場鄉親回應熱烈，張明達表示，這些東西是台灣人一直努力爭取維護的，但是這次選舉如果大家不出來支持，那都會被中國毀滅掉，所以一定要力挺陳明文與蔡英文，才能顧民主、自由又能顧肚子。

▲▼管碧玲現身 陳明文中埔競選總部。（圖／讀者提供）

立委管碧玲致詞時指出，他非常感謝陳明文，當年陳水扁被罷免時，陳明文站出來支持本土政權，讓南台灣成為台灣民主的基地，讓台灣人的政權能夠延續，這是歷史性的貢獻。而日前蔡英文最艱難的時刻，是陳明文站出來，當民進黨的支柱，讓大家可以團結在一起，渡過難關。

陳明文上台時向在場鄉親深深一鞠躬，感謝在場鄉親和所有幹部的支持，讓他可以站在這邊，中埔對他的支持他感念在心，也努力為地方打拚，讓大家的生活越來越好，尤其這幾年對農業的照顧，相信大家都能感受到，不管是農機補助、或是老農津貼，他都很努力，照顧所有農民，讓農業能夠真正成為一個產業，讓青農、老農都能持續發展。除了農業、觀光業的發展之外，他也爭取中埔公館園區的設置，3年內就可以完工，要讓中埔的發展全方位，未來的4年是關鍵4年，為了嘉義的發展他一定要理直氣壯，繼續把這個重責大任擔下，好好為大家打拚。

翁章梁致詞時表示，沒有經過三、四十年選民的考驗，是不可能有重量級的立委的，嘉義縣能夠栽培出陳明文，讓他在中央，說話有影響力，真正能幫助嘉義發展，各界都很重視，但外界似是而非，呼籲鄉親要有明視的標準。翁章梁也指出，山區這次的選舉很熱鬧，有候選人的文宣充滿仇恨、充滿對立，但是卻沒有任何對於政策的規劃，只是想要打倒陳明文，隨後提到他看到有個「小商人」，路見不平，立起看板，就是要讓鄉親看清楚，在中國開了十幾間公司，爽爽享受高幹待遇的人，居然想干涉台灣的選舉，這次大家一定要團結，一定要一起對抗這些人。

壓軸由金曲歌后詹雅雯擔綱演出，詹雅雯登台演唱「深情海岸」，台下觀眾近距離看到歌后蒞臨，尖叫聲不斷，隨後帶來「贏你喲」，更笑說自己不懂政治，但是想要聽看看大家喊當選，她在台上笑說，自己的名字有「雯」，當他喊「阿雯」的時候，大家要喊「當選」，也是要預祝跟他名字同樣有「文」的陳明文，能夠順利連任當選，鄉親為了一睹歌后風采，一度將周邊道路擠得水泄不通，在歌聲的催化下，鄉親如癡如醉，甚至忘情合唱。

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