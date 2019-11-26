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立委參選人陳明文推長照關懷　親打活力果汁重視長者營養

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▲▼立委參選人陳明文推長照關懷。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲立委參選人陳明文推長照關懷。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義縣第二選區立委候選人陳明文25日在民雄競選總部舉辦長照週活動，邀請民進黨不分區委員吳玉琴前來助講長照社福政策，兩人更合力以嘉義在地水果親打「活力精力湯」給鄉親享用，陳明文也在現場教學銀髮族使用平板歡唱卡拉ok。陳明文表示，台灣邁向高齡化社會，嘉義老人人口又是全台之冠，因此一定要面對老化問題。

▲▼立委參選人陳明文推長照關懷。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲立委參選人陳明文與不分區立委吳玉琴為長輩調配精力果汁。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳明文競選總部舉辦「長照週」活動，這周歡迎銀髮族鄉親前往競選總部體驗健康生活，陳明文和吳玉琴也扮演營養師，以嘉義在地水果有鳳梨、香蕉、紅龍果、芭樂、金吉、檸檬六樣水果，調配活力精力湯給銀髮族補充營養，這周在競總都有準備血壓機、體脂機簡易健檢讓大家使用。

▲▼立委參選人陳明文推長照關懷。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲工作人員為長輩量測血壓。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳玉琴表示，政府提高長照預算到400億，是馬政府時期的八倍，現在有很多政策都是為了大家的健康和生活著想，例如長期照護、幸福巴士，老農津貼等等，也呼籲在場鄉親一定要記得去打流感疫苗和肺炎鏈球菌，照顧身體，快樂生活。

陳明文一直專注老年人的長照政策，3+1行動醫療專車就是陳明文委員當縣長時積極推動的一項成功政策，將醫療專車開進幅員遼闊的嘉義縣各社區，提升民眾醫療檢查的便利性，造福人群，深獲政府及民間各界認同。

陳明文表示，嘉義縣是全台老年人口最多的地方，過去扁政府推動長照1.0，現在小英政府推動長照2.0，未來照顧這些長者的措施會更多，讓整體社服環境在村里就能發展，落實在地老化目標。

陳明文強調，雖然長照2.0升級，但他希望嘉義縣有長照需求的鄉親都能夠被照顧到，要落實就需要第一線的村里長一起來協助幫忙，把有長照需要的人轉介到長照服務單位，讓長照資源更深入到嘉義縣各村里社區，讓每個老人家活得更有尊嚴。

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