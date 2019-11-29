　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜歎經濟蕭條人民「悶、苦、茫」　承諾執政後「絕不酬庸、濫權」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜陪同立委候選人林郁方參拜台灣省城隍廟。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日中午，與國民黨副總統候選人張善政出席國政座談會，並由國政顧問團各組召集人，一一於現場進行各項政策報告。韓國瑜並發表國家執政六原則，包括用人唯才、絕不酬庸；依法行政、絕不濫權；傾聽民意、絕不霸道；提升效率、絕不拖延；公平公正、絕不偏私；為政清廉、絕不貪污。

韓國瑜表示，傾聽之旅接觸到各行各業的人、士農工商都有，感觸非常多，他看見台灣人的心中三個字「悶、苦、茫」，經濟太差、百業蕭條，最少四萬家工廠倒閉，股票上市公司獲利大幅下滑、無薪假勞工越來越多、各行業擔心現在害怕未來，「很多人會說我講的不夠客觀，反過來看，我還沒有發現哪個行業 ，對未來充滿信心樂觀。」

張善政表示，過去一直呼籲與民進黨展開政見對話，遺憾沒有獲得具體回應，因此從今天開始端出政策，希望選舉導向政策討論，不要繼續黑來黑去。

國政顧問團包括兩岸、外交、國防，到社福、長照、教育等26個小組，每個小組由一個學者代表發言，先進行約三分鐘的政策說明，韓國瑜一一仔細聆聽，並提出意見與小結，闡述政策理念。

在聽取完所有顧問的政策報告後，韓國瑜說，他要告知海內外所有關注中華民國的好友，國政顧問團推出的治國理念與方法，擁有一套完整邏輯，有信心可以一一達成，「是一份含金量非常高的報告」，台灣人民望之心切、非常焦慮，我擔心世界忘記台灣，台灣忘記世界，所以從這幾個涵蓋面，包括內政、外交、教育、農業、觀光、科技、新創、長照醫療等，都是未來台灣迫切需要。

韓國瑜表示，這場選戰已經到不可思議的情況，幾十年來台灣選舉都沒有像今年這樣，重大公共建設失焦，整個國家選舉的重心全部都在不入流狀態，「如果再這樣的泥淖拔不出來，絕對不會是台灣人民的幸福。」

韓國瑜表示，今年選舉有「三多」，假民調多、假新聞多、抹黑造謠特別多，都沒看到政策， 全台2300萬人和海外關心選舉的人都迷惑了 ，因此這場國政發表何其重要，選舉一定要導回正軌，讓人民最終裁判。

韓國瑜也重申「四大信念」，捍衛中華民國、熱愛中華文化、堅持台灣民主、莫忘世上苦人多。以及「三個不變」，包括鞏固國防、確保台海和平方向絕不改變；反對台獨、拒絕一國兩制決心絕不改變；台灣安全、人民有錢的執政目標絕對不變。

ET快訊
盜採砂石之亂！韓辦稱「當時不認識李佳芬」…網驚：韓冰早就出生
IG激推單品來了！「平價版青春露」超狂價快殺
女歌手哽咽稱「少女時代有我的位置」　太妍氣到回嗆了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

挺韓民防人員「從警局拿名冊」　高雄市警局：違行政中立將懲處

葉匡時怨橋科聯外道動土「急什麼」 陳其邁批：拚經濟不該有選舉考量

台中火力發電廠生煤用量容許加10%　藍立委參選人眾聲撻伐！

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

快訊／避談岳父盜採砂石　韓國瑜：很多話總統候選人不便講太多

韓國瑜稱辭市長「不存在的議題」　陳其邁：沒有白紙黑字聽聽就好

感冒也要拚國政！陳其邁：院長跟我一定要有效率的解決問題

國民黨團提「反併吞法」草案　管碧玲批：比刑法100條還可怕

韓國瑜歎經濟蕭條人民「悶、苦、茫」　承諾執政後「絕不酬庸、濫權」

67.4％首投族挺蔡英文　沈富雄：國民黨敗後不改造就徹底被邊緣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

敢吃嗎？椒麻香菜拌麵+Q彈珍珠　顛覆傳統引網好奇...業者推：好吃

挺韓民防人員「從警局拿名冊」　高雄市警局：違行政中立將懲處

葉匡時怨橋科聯外道動土「急什麼」 陳其邁批：拚經濟不該有選舉考量

台中火力發電廠生煤用量容許加10%　藍立委參選人眾聲撻伐！

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

快訊／避談岳父盜採砂石　韓國瑜：很多話總統候選人不便講太多

韓國瑜稱辭市長「不存在的議題」　陳其邁：沒有白紙黑字聽聽就好

感冒也要拚國政！陳其邁：院長跟我一定要有效率的解決問題

國民黨團提「反併吞法」草案　管碧玲批：比刑法100條還可怕

韓國瑜歎經濟蕭條人民「悶、苦、茫」　承諾執政後「絕不酬庸、濫權」

67.4％首投族挺蔡英文　沈富雄：國民黨敗後不改造就徹底被邊緣

退伍軍人罹患PTSD…養服務犬緩解　卻慘遭餐廳趕出門

中信盃黑豹旗／感念梁主任愛心　成德掛100號球衣拚戰

挺韓民防人員「從警局拿名冊」　高雄市警局：違行政中立將懲處

狗狗熱情撞嘴狂吻！　爸悟出「詠春拳法」過招…擋到嘴歪掉

35公尺高處游泳！公寓10樓夾「空中游泳池」　入住價2億起

40歲才買房！親戚「2500萬分30年還」嚇呆他　網狂看衰…內行反讚：還賺

惡男把5月大女嬰「抓起來猛搖」　她腦部創傷＋心臟病發痛苦身亡

隨手抓橘色洗面乳！媽媽洗完臉傳LINE：太涼了吧　一看「那是牙膏」網笑炸

再戰綠衫軍　厄文肩傷還是不打

小瑪坐「自駕車」在家趴趴走　臉親沙發「強制仆街」萌暈網

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

政治熱門新聞

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

黃國昌酸韓國瑜　是忘記了、還是害怕想起來？

不只金援韓國瑜　12頁投誠報告還點名捐給10人

韓國瑜：45歲以下軍公教警消　「帶職帶薪」每年補助2萬美金出國進修

博恩「苗栗國」爆紅　苗栗人：中肯

吳怡農身價驚人！38歲財產破5000萬

黃國昌爆韓國瑜、李佳芬動用國家機器　掠奪國有地牟取暴利

金句狂爆下體、女人…　韓國瑜笑：我比費玉清好多了

「唯一支持蔡英文」　韓國瑜：讓民進黨高興到1月10日

史上最荒謬！韓國瑜4句通關密語送支持者

韓國瑜拋：45歲以下軍公教警消每人出國進修一年

候選人財產申報　阿扁只寫24字

韓談藍營改革　一句話讓李正皓尷尬

時力禁止雙重國籍參選不分區　翟本喬竟例外

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

黑人自駕片挨轟　國道警：涉危險駕駛

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

更多

最夯影音

更多
每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面