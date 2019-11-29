韓國瑜歎經濟蕭條人民「悶、苦、茫」　承諾執政後「絕不酬庸、濫權」

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日中午，與國民黨副總統候選人張善政出席國政座談會，並由國政顧問團各組召集人，一一於現場進行各項政策報告。韓國瑜並發表國家執政六原則，包括用人唯才、絕不酬庸；依法行政、絕不濫權；傾聽民意、絕不霸道；提升效率、絕不拖延；公平公正、絕不偏私；為政清廉、絕不貪污。

韓國瑜表示，傾聽之旅接觸到各行各業的人、士農工商都有，感觸非常多，他看見台灣人的心中三個字「悶、苦、茫」，經濟太差、百業蕭條，最少四萬家工廠倒閉，股票上市公司獲利大幅下滑、無薪假勞工越來越多、各行業擔心現在害怕未來，「很多人會說我講的不夠客觀，反過來看，我還沒有發現哪個行業 ，對未來充滿信心樂觀。」

張善政表示，過去一直呼籲與民進黨展開政見對話，遺憾沒有獲得具體回應，因此從今天開始端出政策，希望選舉導向政策討論，不要繼續黑來黑去。

國政顧問團包括兩岸、外交、國防，到社福、長照、教育等26個小組，每個小組由一個學者代表發言，先進行約三分鐘的政策說明，韓國瑜一一仔細聆聽，並提出意見與小結，闡述政策理念。

在聽取完所有顧問的政策報告後，韓國瑜說，他要告知海內外所有關注中華民國的好友，國政顧問團推出的治國理念與方法，擁有一套完整邏輯，有信心可以一一達成，「是一份含金量非常高的報告」，台灣人民望之心切、非常焦慮，我擔心世界忘記台灣，台灣忘記世界，所以從這幾個涵蓋面，包括內政、外交、教育、農業、觀光、科技、新創、長照醫療等，都是未來台灣迫切需要。

韓國瑜表示，這場選戰已經到不可思議的情況，幾十年來台灣選舉都沒有像今年這樣，重大公共建設失焦，整個國家選舉的重心全部都在不入流狀態，「如果再這樣的泥淖拔不出來，絕對不會是台灣人民的幸福。」

韓國瑜表示，今年選舉有「三多」，假民調多、假新聞多、抹黑造謠特別多，都沒看到政策， 全台2300萬人和海外關心選舉的人都迷惑了 ，因此這場國政發表何其重要，選舉一定要導回正軌，讓人民最終裁判。

韓國瑜也重申「四大信念」，捍衛中華民國、熱愛中華文化、堅持台灣民主、莫忘世上苦人多。以及「三個不變」，包括鞏固國防、確保台海和平方向絕不改變；反對台獨、拒絕一國兩制決心絕不改變；台灣安全、人民有錢的執政目標絕對不變。