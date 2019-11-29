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女大生租屋同意一個月肉償16次　瘋狂對話破綻百出

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▲肉償租屋。（圖／翻攝自微博／中華之鷹001）

▲女大生「肉償租屋」的聊天紀錄。（圖／翻攝自微博／中華之鷹001，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

日前在微博上流出了好幾張對話截圖，大陸一名原住在學校宿舍的女大生想搬出去住，但苦於沒錢，所以決定「肉償租房」。明明就有男朋友的她，卻同意一個月「交融」16次來抵人民幣3500元（約新台幣1萬5000元）的房租，甚至接受讓對方哥們「輪流享用」，讓不少人看傻眼，但也有人懷疑根本就是造假、破綻百出。

近日在微博上瘋傳了好幾張令人傻眼的對話截圖，從聊天內容可知，外表亮麗的女大生先是詢問「是肉償租房嗎」，隨後則表明自己想搬離學校的想法。她因為資金不足，想租人民幣3000元（約新台幣1萬3000元）左右的房子，所以就和金主開始討論「肉償租房」的細節，希望能達成共識。

這名女大生先與金主確認細節，像是「會經常做嗎」、「會過夜嗎」、「有什麼特殊的要求嗎」、「會戴套嗎」等，她因為已有男朋友，為了怕被發現，兩人還開始商量如何不露餡。最後兩人決定，一個月共要「嘿咻」16次，如果女大生正逢經期，則另外補足次數。

▲肉償租屋。（圖／翻攝自微博／中華之鷹001）

▲肉償租屋。（圖／翻攝自微博／中華之鷹001）

金主而後又補充，「這個事我是和我哥們合資的，所以大概一半次數我去，一半次數我哥們去，你看能否接受。」女大生在確認後，同意讓這兩人「輪流享用」她，還回應對方「我太瘦小了，要被你們玩壞了」、「做這麼多，我可能都不想和男朋友再做了」。

▲肉償租屋。（圖／翻攝自微博／中華之鷹001）

▲肉償租屋。（圖／翻攝自微博／中華之鷹001）

不少網友在看到對話後，紛紛留言表示，「太便宜了，出去X也能賺上萬吧」、「我在深圳有套房，有網友需要嗎」、「看得我都想去租房了」、「次數太多了吧」、「他們不怕男朋友知道後，受不了殺了他們嗎」、「3500一個月，每週4次，價格也太惡搞了」。

不過也有許多網友認為，這段對話紀錄應該是編造的，「破綻百出，就算有這種事也不會以這樣的形式出現」、「編聊天紀錄累不累啊」、「邏輯太亂了」、「我就當個段子看」、「假的吧，壞這個照片裡的女生的名聲」。

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