批民進黨「下架吳斯懷」不合理　柯文哲建議「讓白海豚擱淺」

記者陳家祥／台北報導

2020大選慢慢進入白熱化階段，台北市長柯文哲雖沒有參與總大選，但仍有民眾黨區域立委、不分區立委需要衝刺；面對小黨競爭激烈、民進黨選戰目標明確要「下架吳斯懷」，情勢對民眾黨不利。但柯文哲29日受訪時酸，民進黨選戰要實際一點，指下架吳斯懷不切實際，「應該說讓白海豚落選、讓白海豚擱淺，這目標比較容易達到」。

對於民進黨強打「下架吳斯懷」的選舉策略，柯文哲先是反問記者，「吳斯懷是排第幾？第4？」，直言如果純粹選戰策略，這口號不切實際，「應該說讓白海豚落選，這會比較實際一點」。

柯文哲說，民進黨這就是選戰策略亂喊，打選戰也要合理，「讓白海豚落選、讓白海豚擱淺，這目標比較容易達到，而且比較合理，大家想一響也有道理」，下架吳斯懷這就太不切實際。

至於是否會建議民進黨主席卓榮泰？柯文哲說，「選戰也要合理」；媒體追問，是否會把「讓白海豚擱淺」當民眾黨口號？柯笑說，「我回去想想看，好像還不錯」。

除了下架吳斯懷外，民進黨還喊出要讓韓國瑜的政黨票拿不到328萬票，就沒辦法拿到補助款？對此，柯文哲坦言不曉得，接著表示，勸民進黨口號要合理，聽起來要可達到的目標，「不要講那個好像我們要登陸月球，現階段不可能的，白海豚擱淺好像比較可能」。

▲柯文哲出席交通會報前受訪。（圖／記者莊喬迪攝）