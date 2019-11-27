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60歲退休至少要準備800萬元！專家曝3大原則「專款專用」…分紅保單近年更熱銷

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▲英國保誠人壽總經理王慰慈。（圖／記者楊絡懸攝）

▲英國保誠人壽總經理王慰慈。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

台灣正式邁入高齡社會，即將邁向超高齡社會，民眾若計畫60歲退休就要先準備至少800萬元。壽險業者認為，長壽風險的考量已經是全民人生規劃的必須之一，同時提醒民眾別認為「退休還很遠」而掉以輕心，沒有閒錢準備退休金而將退休規劃置之不理，導致延遲準備，都會造成退休上的不便。

深耕台灣20年的英國保誠人壽，對於退休議題相當重視，並持續關注退休市場，連續2年透過網路進行退休相關議題調查，發現民眾的痛點與盲點。英國保誠人壽總經理王慰慈表示，藉由調查進一步研發更符合客戶需求的商品與服務，以協助客戶對退休做好完善的準備。

王慰慈說，今年的調查中，發現民眾對於退休年齡的期待相較於去年有不同的結果，多數受訪者期待在61歲以後退休，佔了47.8%，比去年的32.1%高，顯示出越來越多人選擇晚一點退休，推估這趨勢可能是因為整體經濟環境變化，加上高齡、少子化的影響。

▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲民眾若計畫60歲退休前，要先準備873.6萬元。（圖／pixabay）

以行政院主計處提供2018年全年每人每月總薪資平均的數據為例，目前台灣民眾平均月所得5.2萬元、平均餘命80歲計算，想要在60歲前退休，必須準備20年的退休金；另以總統府國家年金改革會所得替代率70%換算，光是基本生活開銷，在60歲退休前就必須準備873.6萬元，更不用說其他醫療、國內外旅遊等重大支出，以及退休後發生失能後的相關費用。

在退休金準備的部分，高達45.3%的民眾在40歲以後才開始準備退休金，甚至有10%的受訪者尚未開始為自己的退休規劃做準備，其中，七年級生佔了17%。深入探究原因，在這些尚未開始準備退休金的受訪者中，竟有高達12%民眾認為「活在當下，退休準備交給明天的自己」，甚至有8.5%的人「沒有理財概念，不知從何準備起」。

調查也指出，多數受訪者預估退休後每個月要有多少生活費，48.7%的受訪者認為只要2.5萬元至5萬元之間就足夠；然而，從中也發現，高達52.6%的受訪者表示退休後需要負擔2人以上（含自己）的生活費用，顯示受訪者的認知與實際情況比對之後，出現了很大的落差。

▲儲蓄，理財，存錢，定存。（圖／pixabay）

▲退休計畫要提早做好準備。（圖／pixabay）

王慰慈認為，面對退休，民眾千萬不可掉以輕心，而且準備退休金的同時，許多人可能還需要準備子女教育基金。針對此議題，王慰慈提出「專款專用」的概念，無論是準備退休金或子女教育金都要謹守此原則，並且透過保單與資產累積的功能，把家庭基本的防護網屏障做好，同時做好教育金與退休金資產累積的準備。

觀察前後兩年的調查報告，受訪者在準備退休金的理財工具選項時，排除勞保、勞退及國民年金後，連續兩年的調查結果，「保險」都在民眾為退休金準備時的前二大選項，顯示出民眾對於理財工具較傾向於保守穩健；「分紅保單」的分擔風險、紅利共享特色，也是近年來深受民眾喜愛。王慰慈提醒，無論民眾選擇何種理財工具，都要堅守3大原則：「及早開始、選對工具、持之以恆」，才能為自己打造多彩的退休人生。

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