立榮「酷企鵝渡假機」明年1/1起改飛花東　6指定航班免費送限量商品

▲立榮酷企鵝渡假機明年元旦起，將改飛花東航線。（圖／立榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

立榮航空「酷企鵝渡假機」原本飛航台北-澎湖航線，自2020年1月1日起，將改飛花蓮及台東航線。立榮航空也規劃在6航班上，免費贈送酷企鵝限量禮物組給搭機乘客。

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▲立榮航空準備「酷企鵝限量禮物組」，要免費送給搭乘指定航班的旅客。（圖／立榮航空提供）

酷企鵝彩繪機明年起將改飛花蓮、台東，只要搭乘2019年12月31日台北-澎湖航線晚班機或2020年1月1日台北-花蓮、台北-台東首班機的旅客，即可獲贈立榮航空精心準備的「酷企鵝限量禮物組」。立榮表示，喜愛酷企鵝的粉絲們務必掌握良機，即刻訂位，讓酷企鵝在旅程中留下難忘的回憶。

▲搭乘立榮酷企鵝渡假機指定6航班，將獲贈限量禮物組。（圖／立榮航空提供）

另外，立榮航空與觀光局東部海岸風景區管理處合作推出「三仙台元旦迎曙光」活動，今年除了與旅客一起迎接全台第一道曙光外，活動現場還有溫馨的「曙光音樂會」、「部落耆老祈福」以及「給寄居蟹一個家」等公益活動。當天至立榮航空攤位捐贈發票或於立榮臉書打卡按讚，可獲得限量的神秘跨年禮物。

▲三仙台元旦曙光。（圖／立榮航空提供）

立榮航空每周往返台北-花蓮共28班，往返台北-台東航線共44班，針對「2020三仙台元旦迎曙光」活動，分別推出2天1夜的超值優惠方案，團體行的部分由長汎假期包裝，優惠價每人只要4,999元起，產品內容包括台北-台東或台北-花蓮機票（旅客任選）、「五星娜路彎大酒店」住宿，還可品嚐道地特色美食及體驗部落文化之旅。

自由行則推出機加酒專案，內容包含機票和住宿，心動價每人只要2,988元起，有興趣的民眾可上立榮假期網站trip.uniair.com.tw或洽全台各大合作行社。

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