衝台東看熱氣球！2天1夜機+酒4190元起　立榮航空自由行套裝來了

▲台灣國際熱氣球嘉年華將登場，今年以「幸福長九（久）。夢想童樂園」為主題。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導



台灣國際熱氣球嘉年華今年邁入第9年，將自6月29日至8月12日在台東鹿野高台舉行。立榮航空推出限量優惠自由行專案，2天1夜機加酒每人只需4,190元起，內含台灣好行觀光巴士縱谷鹿野線一日券，讓旅客輕鬆抵達鹿野高台，並前往台東各大景點。

今年熱氣球嘉年華以「幸福長九（久）。夢想童樂園」為主題，打造充滿幸福、童趣的熱氣球派對，此外，今年8場光雕音樂會除在鹿野高台、三仙台等歷年場地外，也首次跨海演出，前進擁有國家級大自然風貌的綠島，要讓遊客享受一場結合夏夜銀河星空與夢想起飛的熱氣球光雕音樂會。

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▲立榮航空推出台東自由行專案，2天1夜機加酒4190元起。（圖／翻攝自立榮航空臉書）

立榮航空持續多年贊助熱氣球嘉年華，今年特別推出各項限量優惠方案，立榮假期盛夏限定的「國際熱氣球嘉年華」自由行專案，2天1夜機加酒每人只需4,190元起，內含台灣好行觀光巴士縱谷鹿野線一日券。

另為方便民眾前往台東參加台灣國際熱氣球嘉年華活動，立榮航空於7月每周一、五、日及8月每周一、日將增開台北-台東航線加班機，並提供單程只需1,566元起的優惠票價。

旅客可利用立榮航空官網、立榮航空App、7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort等通路一次完成訂位及購票。自即日起至12月31日，憑立榮航空登機證至台東特約店家，消費可享好康優惠。