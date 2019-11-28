C300AMG名駒拒檢急打R檔狂逃　砸警棍再轟4槍...只因掛神車鐵牌

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市警方日前於興達路金沙遊藝場前發現一輛賓士C300AMG名駒，經小電腦查詢發現卻掛國產神車鐵牌，於是進行攔查，但該車駕駛拒檢，先倒車衝撞路邊車輛，警方朝該車砸警棍仍未停，竟再換檔往前衝向攔查員警，警方隨即對空鳴一槍再對車連開三槍，但該車仍沿興達路西向東逃逸。警方發布追緝並策動李嫌到案說明。

▲▼ 民眾因自己車牌遭查扣懸掛他車車牌，又遭警方攔查，心虛倒車企圖逃逸。（圖／讀者提供）

▲▼ 李嫌開黑色賓士衝撞警方。（圖／讀者提供）

警方發布追緝圍捕後，拒檢27歲李姓駕駛到案表示，因為該車輛是家人的，該車車車牌先前遭註銷，才試圖懸掛他車車牌，卻還是遇上警方攔查，擔心車輛遭扣車，因此才拒檢向警方衝撞逃逸，警方訊後依妨害公務罪嫌將其送辦。

▲▼ 警方攔查懸掛他車車牌車輛，準備進行攔查。（圖／讀者提供）

轄區北興派出所所長陳立敏表示，兩執勤員警遭衝撞後所幸並未受傷，用輕過程也合乎歸定。衝撞員警的車輛，隨後在警方鑑識下也在右後方及保險桿、油箱蓋發現明顯彈痕，李嫌除被依妨害公務移送以外，交通違規部分也將一併告發。

▲▼ 警方攔查懸掛他車車牌車輛，遭拒檢後開搶擊中車身。（圖／讀者提供）

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