新竹關西街頭賓士拒檢衝撞　勇警連開6槍後…他棄車逃逸

▲黑色賓士車進入小巷子內，撞上店家鐵門後，駕駛棄車逃逸無蹤。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣關西鎮市區，5日下午2時左右，1輛黑色賓士車因為車速過快，並跨越雙黃線，剛好被路旁員警發現遂上前盤查；賓士車開始先假裝停靠路邊受檢，接著企圖衝撞員警後，加速逃離現場，警方立即呼叫支援並對車身連開6槍後，嫌犯棄車逃逸無蹤，警方目前正在擴大追緝當中。

警方表示，5日下午接近2時左右，關西分駐所警員林茗緯與實務訓練生楊偉宏，在騎機車執行巡邏勤務時，發現1輛黑色賓士車從光明路急轉正義路，並不時的高速跨越雙黃線，員警見狀擔心行人發生意外，遂鳴笛從後方追上，並且要求停車受檢；車內1名男性駕駛起初假裝配合，趁員警接近時，卻突然關上車門並朝員警衝撞後而加速逃逸。

▲賓士車駕駛逃逸無蹤，警方也將轎車拖回警局採證 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方說，幸好林茗緯、楊偉宏2名員警及時跳開，只受到一點輕微挫傷；但林員回過神來立刻拔槍，先是對空鳴槍後，接著再朝賓士車連開數槍，車身至少留有4枚彈孔，另名訓練生趕忙通知支援；恰巧陳姓員警也在附近巡邏，接獲通報後加入追捕行列；陳員在中興路、南京路口發現這輛車，但賓士車也企圖逼車，導致陳員摔車受傷，賓士車也撞上停在路邊車輛，男性駕駛立刻棄車逃逸。

警方鑑識組到場採證後發現，賓士車引擎蓋與車身有4枚彈孔，並在車內查獲1包安非他命毒品，警方將以車追人，調查駕駛身分，再調閱附近監視器連夜擴大追緝中。

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