朋友借2萬回家過年...她好奇：需要這麼多？　釣出神扯理由：笑死人

▲原PO朋友向她借2萬元。（示意圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

又到年尾了，也意味著農曆新年將至，各種送禮、包紅包令許多人開銷大增。一名女網友就回憶起今年過年時，一位朋友竟然向她借了2萬元表示要「回鄉」；由於數目不小也不太合理，她追問之下才釣出真正的神扯理由，讓網友傻眼表示「看他要演多久」、「沒錢就不要包啊」。

「又要過年了，有些平常不會聯絡的朋友又要出面借錢囉！」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」中發文，她回憶起去年她約了一名朋友吃飯，沒想到要結帳時，對方竟酸說「怎麼沒請我吃」，她一聽也立刻刷卡幫付錢。怎料朋友這下還是不滿足，不僅連一句謝謝都沒說，還碎念說「早知道吃貴一點的」，讓她無言。

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原PO說，事後他們也就失聯了一陣子，直到要過年時對方才又出現，一開口就跟她借2萬元，原因是「她住在男友家沒錢回家過年」，想先借錢救急。然而一般人回家頂多只需要來回的車馬費，原PO因此好奇追問「妳回家需要到2萬喔？」結果對方竟表示，會要這麼多是因為要「包紅包」給爸媽。

▲紅包示意圖。（圖／記者陳俊宏攝）

「哇靠笑死人！第一次看到人家借錢要包紅包的啦！」原PO回想起這段經歷還是覺得很不可思議，卻也表示，那位朋友不會是第一個、也不是最後一個會這樣做的人。

貼文一出，網友們也都認同表示，「笑笑的看他要演多久」、「沒錢包紅包就不要包啊」、「快過年了，一些妖魔鬼怪都跑出來了」、「救急不救窮」、「我也認識這種人！自己的錢大把大把的花，也把老公的錢全花在自己和娘家的身上，再跟我借錢說她沒錢生活，借了1萬後拿錢去裝闊，買1600的蛋糕送給朋友」。

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