「婚事喬不攏」見父母前夕大吵！　餐廳老闆勒死23歲女友再毀屍

▲ 男嫌將戀人殺害後毀屍，被判無期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓2018年發生驚悚的「春川戀人殺人事件」，一對情侶正準備步入禮堂，沒想到在見雙方家長前夕發生爭吵。男方一氣之下勒死年僅23歲的女友，再以凶器毀屍，震驚社會。大法院今（28）日宣布，判處28歲男嫌無期徒刑。

綜合韓媒報導，該名男嫌在江原道春川市後坪洞經營一家湯飯專賣店，去年10月24日晚間在餐廳樓上加蓋的房間裡因見家長的時間、婚禮時間及新房地點等問題與女友發生爭執，11時28分左右以雙手狠勒她頸部後以凶器殺害，接著再毀損屍體，被移送法辦。

死者家屬一周後在青瓦台請願網站上留言表示，「請幫幫我們，我的23歲寶貝女兒被二度殺害，回來的時候已經是冰冷的屍體」，獲得逾20萬民眾複議。南韓國務總理李洛淵因此在國務會議上提及此案，要求各部會商討對兒童、老人、身心障礙者、女性等弱勢族群的重大案件發生時，能在現行法規體系下加重處罰的方案。

男嫌一二審皆被判無期徒刑，且20年內需戴電子腳鐐。二審法院指出，「以器具殺死受害者後再毀損屍體的殘忍手法令人不解，也很難視為突發性的行為。」男嫌提出上訴時則供稱，「我犯下的罪就算死了也洗不清，請判我死刑。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。