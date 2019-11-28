影／張善政詛咒式嘲諷蘇貞昌住院　蘇巧慧：傷害已造成！超過底線了

記者陶本和／台北報導

針對行政院長蘇貞昌日前因過度勞累引發病毒感染，國民黨副總統候選人張善政嘲諷「老天有眼，會讓他再住回醫院」。對此，蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧28日沈重地表示，傷害已經造成，詛咒式發言、嘲諷，心情非常難過，「我想這已經真的超過了底線」。

張善政赴淡水替立委候選人洪孟楷輔選，在致詞時表示，蘇貞昌一天到晚只會酸韓國瑜，但最近比較少講話，因為蘇貞昌住院了，「如果他以後回到行政院，再講酸言酸語，老天有眼，很快就會讓他住回醫院去，所以希望蘇院長很快康復，然後恢復成正常人，恢復成一個正常的行政院長。」

對於張善政的此番談話，蘇貞昌的女兒蘇巧慧表示，看到新聞上不斷播出，張善政公然對她父親的健康做出評論，甚至接近詛咒的發言，「我想每個人都有父母，我們做子女的看到自己的爸爸在公開場合被別人詛咒式的發言、嘲諷，其他人哄堂大笑、拍手叫好，這心情當然是非常非常難過」。

蘇巧慧說，台灣社會有一個底線，選舉可以有攻防可以競爭，但是都不會對健康和生命做這樣的惡質發言，「我想這已經真的超過了底線，未來台灣要選擇怎樣的國家領導人，我覺得大家真的要睜大眼睛好好看看。」

對於蘇貞昌的健康狀況，蘇巧慧說，其實是過度勞累，面部神經短暫麻痺，其實對他的體能完全沒有任何影響，所以休息一天之後，第二天就已經回到行政院上班，上個禮拜行政院院會的影片也都公開給大家看，甚至今天早上也已經又到行政院，又要主持今天的院會了。

蘇巧慧表示，她不懂為什麼這樣子公開的資訊，張善政還可以做這樣造謠的發言，「我覺得這其實是非常非常不適當的行為，而且就算他有道歉，我覺得這個社會也已經撕裂了，因為他的支持者，為了維護他的候選人，也已經都用更激烈的言論，在做種種的攻防，我覺得這個傷害已經造成。」

至於會不會考慮提告？蘇巧慧說，這不是提不提告的問題，這個傷害已經在這裡，就算提告它也依然會存在，而且這看出來的是，候選人本身人品的問題，他是不是適合坐在這樣的高位，大家真的應該好好的想一想。

蘇巧慧說，蘇貞昌的心情比較好一些，從政這麼多年，面對這樣的攻擊，其實習以為常，「所以反而是他要我不要太在意啦，那他還是會全力衝衝衝」。

▼民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者陶本和攝）

