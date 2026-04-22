消失20年「空軍陸戰隊」有望回歸！　義務役可以加入

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者葉國吏／綜合報導

消失20年的「空軍警衛旅」可能又要回來了。中華民國空軍下半年預計調整營區警衛編制，專責「警衛部隊」可能脫離憲兵體系，正式回歸空軍建置。這支部隊過去被譽為「空軍陸戰隊」，不僅衛哨勤務極為繁重，生活環境與福利待遇更與同基地的飛行勤務部隊有著天壤之別，而且最重要的是可能也會招募義務役士兵。

這項調整主因是政府推動「台灣之盾」計畫，整合雷達與飛彈防空系統。空軍憲兵身為防護關鍵，空軍有意恢復專責編制，將兵力統一管理並由上校階主官統御，以利戰時機動戒護兵力指揮。未來兵力來源可能納入義務役士兵，並於下半年正式編成，強化基地地面守備能量。

▲中華民國國軍。（圖／達志影像／美聯社）

空軍警衛旅自遷台後歷經多次縮編。民國73年改稱為空軍警衛指揮部，80年與防砲部隊合併為空軍防砲警衛司令部。直到95年執行和平專案演習時，部隊移編給憲兵司令部並改稱空軍憲兵，空軍專責警衛部隊就此歷史。

昔日空軍陸戰隊辛酸史

根據《中國時報》報導，一位曾經擔任空軍警衛長的王姓退伍軍人回憶，過去警衛部隊生活極其刻苦，負責全台基地、雷達站與油庫等重要設施衛哨。由於人少哨位多，官兵必須長時間全副武裝在烈日下執勤。

王姓退伍軍人透露，當時警衛部隊的設施與福利遠不及基地內其他兵種。當警衛兵在大太陽下揮汗值勤時，常看著其他士兵穿著整齊軍便服、騎車送公文或到營站購物，內心充滿強烈哀怨感。