踏上《馬祖頌》中的莒光　「同島一命」鮮紅標語矗立前線中的前線

軍聞社／記者尤昱翔連江報導

莒光鄉由「西莒」與「東莒」兩座島嶼組成，因地理位置具高度軍事戰略價值，在國軍官兵長年經營下，據點、陣地密布，戰地色彩鮮明，再加上莒光四面環海，峽灣港澳眾多，國定古蹟東莒燈塔與鮮紅的精神標語，亦彰顯其戰地與海島交織的獨特人文風貌。

「東犬西犬，本來是白犬，總統改名叫莒光。」是每位馬祖列島服役官兵耳熟能詳的《馬祖頌》歌詞，從詞句中便能知悉莒光舊名白犬，主要是因爲遠眺島嶼形似犬隻伏於海面，故稱東犬、西犬，合稱白犬列島；在民國60年國軍進駐後，以「毋忘在莒」之意更名為「莒光」，以凝聚軍民士氣，砥礪同島一命的意志，擔負臺海屏障前哨、守護國土第一線的重任持續至今。

要前往莒光，必須先至離島南竿，再轉乘船隻前往「離島的離島」。踏上西莒，即可看見高峻聳立寫著「莒光」、「威震閩平」、「雄踞東海」的立體劍碑，周圍臨海而立的射口、哨所與據點，在登島的那一刻，便能充分感受到莒光一夫當關的氣勢與前線戰地氛圍。

沿西莒島上的主要幹道「有容路」爬坡往上，便會看見兩旁林蔭成道的榕樹群，夾道的榕樹是由當時駐軍的莒光幹訓班所種植，藉以抵禦島上強風，後來道路北側的榕樹終年受風吹拂向南傾斜，南側榕樹因向陽往北伸展，兩側枝枒共同向道路伸展，進而形成今日所見的榕蔭大道美景；此外，其路名除意指道路兩旁枝葉茂密、樹冠交錯的天然榕樹隧道外，同時也是紀念抗敵有功的明代大將沈有容。

穿過有容路，進到位於西莒島西邊的西坵村，因村落四周圍繞國軍部隊，村內住戶除種菜、養雞外，幾乎都會開店做小生意，包括小吃、洗衣、浴室、漫畫出租、網咖等，鄰近的緩坡上建有莒光英雄館，過往是知名影（歌）星前往莒光勞軍休憩之地，目前則作為接待貴賓及女性官兵寢室使用。

穿過西坵，沿坤坵步道往西北走到坤坵沙灘，在退潮時可眺望外海的蛇島，以及海洋奇景「方塊海」，向前延伸的海域是「馬祖列島燕鷗保護區」，因莒光位於寒暖海流交匯之處，漁產豐饒，每年四到九月是候鳥過境繁殖季節，有機會可以瞧見素有「神話之鳥」之稱的黑嘴端鳳頭燕鷗。

沿環島北路途經樂道澳，可見依山而建的樂道澳水庫，是由當時駐軍官兵協力興建而成，除是座兼具民生、戰防、灌溉功能的水庫，更能從中窺見軍民同島一命的精神意志。

西莒與東莒一水之隔，往來需靠船隻接駁，當船隻航近東莒猛澳港時，座落眼前的「同島一命、軍紀似鐵、軍令如山」鮮紅標語氣勢雄偉，踏出港口，便會看見有別於臺灣本島的橘色舢舨船「凱旋號」，是早年戰地政務時期，由軍方承建的三噸級機動舢舨船，當時由國軍僱用資深漁民，負責莒光島際之間交通及物資運補的任務。

東莒有福正、大埔兩大閩東聚落，聚落裡的閩東建築仍可看見屋頂上以石頭壓著瓦片的「壓瓦石」，除藉石頭重量使瓦片不易被風吹走，同時保留空氣流通的通道，達到冬暖夏涼的效果，也便於居民修繕破損屋頂使用。

沿大浦路東北行，向右眺望即可看見馬祖列島最美步道之一「東洋山步道」沿陡峭崖壁設立，位於步道南側終點有處360度觀景平臺，遼闊的視野可環視整個東莒東側海岸、海蝕溝及海蝕洞等地景，沿平臺旁的步道向下，則能瞧見靜謐神秘小海灣。

順著東洋山步道前行，前往位在東莒島東北方的東莒島燈塔，又名「東犬燈塔」，是第一座以花崗石材建造的洋式燈塔，屹立逾150年，每天夜裡固定閃爍著一長兩短的燈號，引領著海面船隻。

從戰地據點到人文聚落，從砲火記憶到海天一線，莒光不僅是臺海前線的戰略支點，更是國軍官兵堅守崗位、守護家園的縮影，在這片迎風而立的島嶼上，每一處陣地、每一道海岸，甚至是建築、燈塔，都有軍民之間同島生活在此的歲月痕跡，而這些也都是無聲卻堅定的宣示——前線所至，必有守護的身影。