加拿大合法大麻「滯銷400噸」　搶客戶輸黑市又生產過剩

▲加拿大大麻滯銷400噸。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

加拿大2018年正式通過大麻合法化，只要是休閒用的都是合法範圍內，成為全球第2個全國允許吸大麻的國家，不過該法條也對大麻市場造成衝擊。加拿大2019年截至8月底資料顯示，由於大麻合法生產商高估民眾需求、競爭能力輸給黑市，導致加拿大全國至少囤積了近400噸大麻，讓生產商苦不堪言。

根據英國《金融時報》報導，加拿大政府2019年8月最新的統計資料顯示，加拿大全國大麻庫存已經逼近400噸，足以滿足全國市場2年半的使用需求，同時合法業者還要與非法黑市競爭市場，導致大麻價格出現持續下跌的情形。另外也有投資銀行的分析師認為，價格暴跌的部份原因，應該是該國大麻生產過剩。

▲當地大麻合法廠商生產過剩又賣輸黑市。（圖／路透）

像是安大略省冠軍成長公司（Canopy Growth Corporation）7月至9月就生產了40噸大麻，它的競爭公司極光大麻（Aurora Cannabis）同時則生產了41噸大麻。數據公司「大麻基準指數」（Cannabis Benchmarks）就表示，只要單獨一間公司就能滿足加拿大娛樂用大麻的消費量。

加拿大2018年通過娛樂用大麻合法化時，吸引了許多投資者買入大麻公司股票或建設生產線，但開產生產販賣後他們卻打不贏非法黑市。ArcView和BDS Analytics表示，合法業者未來5年會從黑市奪走至少10億美元的大麻市場，但目前而言他們的仍輸給黑市近5億美元的銷售額。

▲加拿大2018年10月通過娛樂用大麻合法化。（圖／路透）

加拿大自1923年起禁止大麻，直到2001年才開放藥用大麻、2018年通過娛樂用大麻合法化，2018年10月17日起所有年滿18歲成年人，都可以向合格店家購買大麻或大麻油，公共場合最多可持有30公克的乾燥大麻，或是在自家栽種最多4盆大麻。

根據規定，銷售大麻的外包裝必須非常樸素，同時必須加上健康警語，部分省分甚至將年齡限制提高至19歲，若業者違規銷售大麻給青少年，最高可處14年有期徒刑。