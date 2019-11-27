宋楚瑜「韓國瑜現象是台灣最大悲哀」　怒飆3字嗆國民黨

圖、文／鏡週刊

親民黨主席宋楚瑜第5度投入總統大選，喊出「這是我的終局之戰！」他抱著力拚最後一役的決心，24日接受本刊專訪，在鏡頭面前毫無保留的談起「老東家」國民黨，直言做一位政治人物要懂得奉獻經驗及了解局勢，不是只求做官，但「這些人」眼裡卻只有官和錢。講到激動之處，他忍不住破口飆罵3字「不成材」，驚動坐在一旁的幕僚趕緊勸阻。

▲親民黨主席宋楚瑜接受本刊專訪，大談兩岸主張，更直言這次選舉不能再讓藍、綠輪流作莊、自摸。（圖／鏡週刊提供，下同）

宋楚瑜13日宣布投入總統大選，直言這是他從政生涯44年的「最後一哩路」。本刊24日在親民黨辦公室專訪這位被政壇稱為「大內高手」的總統候選人，他全程神采奕奕，尤其談到兩岸政策主張及台灣在國際局勢中如何自處時，還侃侃而談過去與日本13位首相、美國7位總統及8位國務卿會面的經驗，顯示寶刀未老。

不過，談起老東家國民黨，宋楚瑜則是態度180度大轉變，神情突然變得嚴肅。他回想，蔡政府上任後，他兩度受邀出任「亞太經濟合作會議」（APEC）領袖代表，並擔任總統府資政，但此舉卻被國民黨人士罵在求官，他很不客氣的說：「國民黨每天都在那邊臭人家！因為這些傢伙不成材！」

這時，一旁的幕僚驚見宋楚瑜情緒激動，馬上低聲喊著「放下、放下」，要宋楚瑜放下過去的恩怨，別受往事影響到採訪心情。

但宋楚瑜愈講愈激動，更指著鏡頭大罵：「我要好好地講一句，我很生氣的跟他們講，你們（國民黨）就是眼睛裡只有官、只有錢，難怪你們不如宋楚瑜，越來越不成材！聽到沒有！」說完，更要本刊記者好好拍攝，「請你好好錄錄！」

宋楚瑜也氣憤的說，他第1次選總統時還沒有親民黨，當時是以國民黨改革派自居，但經過20年後，國民黨卻離改革越來越遠，「隨便講一件小事，黨產都沒有了？怎麼搞得連薪水都發不出來？我離開國民黨時，現款至少有2千多億！」

談到國民黨總統候選人韓國瑜，親民黨主席宋楚瑜意有所指地說，台灣政治的最大悲哀，就是大家都喜歡「哇！超世紀的明星」，他直言，這種明星固然能讓人得到一時興奮及滿足，但卻無法解決台灣面臨的挑戰與危機，否則「你覺得國民黨候選人強嗎？」

宋楚瑜以「太重要了」來形容這次投入大選的勝算，而不是輸贏機率的大小。他指出，這次的選戰與先前幾次相比還重要的原因，不只是他的「終局之戰」，也是他希望台灣人民能好好選出一位對國內外情勢，以及兩岸關係都了解的候選人，「這次的勝算比以前太重要了」。

宋楚瑜也引用老子在《道德經》中所言「天地不仁，以萬物為芻狗」來形容現在的政壇，但他說，現在其實是「政客不仁，以百姓為芻狗」。

他接著提到，有人認為他勝算不大，但他一點也不擔心，因為自己才正式上場2個禮拜而已，而且他也不怕國民黨「那麼大要怎麼辦？對自己要有點信心嘛！」強調選舉應是選一位能勝任的人，而不是勝選，否則「你覺得國民黨候選人強嗎？」

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