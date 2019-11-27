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「中國創新」董事驚見台灣女婿「年薪190萬」　妻是知名主播

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▲▼陳永光（右一）和太太陳若華都是政大傑出校友。圖為去年3月，香港江蘇社團總會唐英年（前左）與中國科技教育基金會理事長向心（前右）在香港洲際酒店簽署合作框架協議時留影。（圖／鏡週刊提供）

▲陳永光（右一）和太太陳若華都是政大傑出校友。圖為去年3月，香港江蘇社團總會唐英年（前左）與中國科技教育基金會理事長向心（前右）在香港洲際酒店簽署合作框架協議時留影。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

是間諜？是詐欺犯？為了民主自由而投誠？還是為了私人利益而叛逃？這幾天驚爆國際的王立強共諜疑雲，在選戰硝煙四起的台灣，引起各界激辯及攻防。王立強口中那家「解放軍在港間諜活動的前線公司」充滿神秘色彩，令人對其負責人向心夫婦感到好奇。正當國內外媒體遍尋不著之際，消息傳來：這兩人不在香港不在大陸，恰好在台灣，離台前遭調查局緊急留置偵訊。此外，本刊調查發現，「中創」的獨立執行董事陳永光，是個台灣女婿。

攤開「中創」董事會名單，向心是該公司董事長，龔青是代理董事，其餘的董事乍看之下無人跟台灣有任何淵源。但本刊調查發現，其中一位獨立執行董事陳永光，是1988年畢業於政大新聞系的香港僑生，他的妻子陳若華小他一屆，曾任早期中天新聞頻道的知名主播及製作人，而他同屆同學不乏方念華、吳恩文等螢幕熟面孔。

攤開「中創」董事會名單，發現其獨立執行董事陳永光是台灣女婿，其妻陳若華曾任早期中天新聞頻道的知名主播及製作人。（翻攝自網路）

根據中國創新投資公司揭露的資訊，陳永光是在2018年3月6日獲委任為獨立非執行董事，原因是該公司無法跟原獨董王新「取得聯絡」，董事會於是通過由陳永光接替擔任公司薪酬、審核委員會主席及提名委員會會員。目前陳永光擁有中創公司三千萬股期權（選擇權），薪酬則是一年48.7港幣（近190萬台幣）。

在政大新聞系友眼中，陳永光非常熱心，畢業後爬得很快，但從來沒有高姿態。他曾做到CNN集團亞太區副總裁，目前是和記黃埔集團TOM Group企業戰略顧問。向心延攬陳永光兼職獨立非執行董事，極可能是要借重他在媒體股權交易的長才。

根據王立強說詞，中國創新投資的老闆向心其實是間諜。（翻攝中國創新發展公司網站）

2015年４月，中資買下宏達電董事長王雪紅在香港TVB的股權之後，陳曾以媒體策略顧問的身分在多處演講受訪，提出他的見解。針對港媒會被紅色資本「染紅」的疑慮，他表示：「香港傳媒如要進入國內市場，必須透過伙伴合作關係進入中國市場，最好做法是引入中國的合作伙伴。」他認為一家上市公司會考慮收視率、收入以至名聲，中資進入TVB「只是停留在股本層次，並非直接進入日常營運，」因此他不相信TVB自此變成官媒。然而事隔五年，TVB親中色彩濃厚，已被港人戲稱為CCTVB。


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