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立委弟「偽造前瞻計畫合約」捲鉅款蒸發　哥哥氣到嗆斷絕關係

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▲邱志偉（大圖）是民進黨高雄市現任立委，這次將挑戰三連霸，弟弟邱冠榕（小圖）遭控打著哥哥的名號，招搖撞騙。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨高雄市立委邱志偉的胞弟邱冠榕，因涉嫌吸金詐騙吃上官司。本刊近日接獲爆料，指邱冠榕打著哥哥的名號，在外招搖撞騙，以包攬前瞻計畫工程當誘餌，四處找人投資、借款，不但拿假合約取信投資人，還當著投資人的面，自稱打電話給哥哥，證明自己很有實力。

但邱冠榕拿了數百萬元投資款後就避不見面，被害人除了提告，也痛批邱志偉知情卻置之不理，讓受害人至今仍求償無門。

受害者P先生告訴本刊：「我當初是透過朋友介紹認識邱冠榕，他一直吹噓曾做過很多工程，加上哥哥邱志偉是現任立委，包的工程很穩定、絕對沒問題。我因為老婆剛生小孩，想多賺點錢，因此向朋友借款，投資兩百多萬元，沒想到遇到騙子，現在背負龐大債務，壓力大到喘不過氣來！」

立委邱志偉的弟弟邱冠榕（圖）遭控打著哥哥的名號，招搖撞騙。（讀者提供）

邱冠榕以新竹縣政府的溼地生態環境工程為餌，騙被害人投資。（讀者提供）

P先生表示，邱冠榕是用一份中實營造公司與邱自己錦泰公司的假合約，來騙取他的信任。本刊調查，中實營造公司曾承包多起政府工程，去年底還以4300多萬元的金額，標到新竹縣政府「溼地生態環境教育展示工程」，由於該工程獲得前瞻計畫的預算補助，在工程界中算是矚目標案，邱冠榕以該工程其中一部分要給自己的公司承作為由，偽造了一份合約，要P先生拿錢出來投資。

邱冠榕用偽造的工程合約（圖）誘騙被害人投資數百萬元。（讀者提供）

被害人沒拿到錢，事後發覺合約的印章有異，才驚覺被騙。（讀者提供）

「今年4月，邱冠榕告訴我們這個工程要開始動工了，7月就可以獲利，但因為有資金上的需求，要大家以借款或投資的名義拿錢給他，大家一起賺，邱還手持中實營造的大小章與委託書，和我們簽訂了一份三方『工程行政管理增補協議書』，騙我們加入。」P先生補充說。

邱冠榕（圖）為了博取被害人信任，曾帶被害人到工地現場察看進度。（讀者提供）

P先生回憶，邱冠榕拿出中實營造公司與新竹縣政府的合約，讓大家誤以為他真的與中實營造有密切合作，邱冠榕也常常在P先生等投資人的面前，自稱打電話給哥哥邱志偉或其助理，並請大家放心，說因為他哥哥是立委，所以工程絕對安全、沒有問題。

本刊調查，邱冠榕原名邱志彤，根據法院的判決資料，他之前就因為欠錢，經常挨告，從十幾萬元到幾十萬元不等，或許因為債務壓力，才會不顧哥哥的名聲，設局詐騙。

邱冠榕（圖）為了博取被害人信任，曾帶被害人到工地現場察看進度。（讀者提供）

今年9月17日，邱冠榕還來找P先生等人，相約隔天一起去屏東取款，為表示誠意，邱還當場開立350萬元的借據給P先生，但從此之後，邱就人間蒸發，再也聯繫不上。

P先生說，起初邱冠榕還會回覆我，並帶我去看工地，「甚至把他與二哥的對話截圖傳給我，告訴我說，大哥（邱志偉）都知道，還要我去拿錢。」

邱冠榕曾傳自己與二哥的對話截圖給被害人，內容顯示大哥邱志偉知情，並願意協助處理。（讀者提供）

P先生秀出當時邱冠榕傳給他的截圖，內容是邱二哥與邱冠榕的對話，裡面清楚寫道：「你（邱冠榕）明天下午2點半到屏東民生路郵局…你自己注意時間，大哥（邱志偉）那我安撫了很久，以後別再粗心了，下不為例…大哥說了再有人去找他，他會報警，順便連你一起告，跟你斷絕關係。」

邱志偉是民進黨高雄市現任立委，這次將挑戰三連霸。

但邱二哥致電本刊，告知這些截圖根本是就邱冠榕自己偽造的，因為「我們也很多年沒有聯絡，更沒有LINE。」

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