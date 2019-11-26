全國放無薪假人數逾2600人再創新高　林燕祝：一例一休錯誤

▲參選台南市第四選區立委的台南市議員林燕祝，抨擊小英強推勞基法一例一休錯誤政策，造成勞資雙輸。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市無薪假占全國19.57％，勞資苦哈哈，參選台南市第四選區立委的台南市議員林燕祝，11月26日抨擊小英強推勞基法一例一休錯誤政策，造成勞資雙輸，市長黃偉哲對此表示一例一休確實是不完美的政策，盼林燕祝如當選立委時能夠力爭促使全國勞資雙贏局面。

市議員林燕祝進行台南市政總質詢自由發言，特別針對一例一休修正與市長黃偉哲探討，讓企業廠商和公司行號在加班工時上的成本提高，尤其是多人力付出的服務業和製造業影響甚鉅，即使有客人可服務或訂單可開工，但如果因為人力成本讓企業廠商和公司行號認為無利可圖的話，就不會讓員工上班，員工失去賺加班費的機會。企業放無薪假家數從2017年1家，急遽增加到2019年12家522人，情況嚴重。

勞基法一例一休到底是惡法？還是餓法？市長黃偉哲眼中的一例一休屬不完美的政策，未能兼顧勞資真正需求，保守的補充認定屬「餓」法。市議員林燕祝以企業成本增加，實施以來放無薪假件數有增無減，今年更直逼3千大關，賴清德內閣之後更是嚴重，今年台南市無薪假人數人占全國19.57％，比例上相對偏高，希望市長黃偉哲北上開會時，可以代表台南市廣大鄉親爭取。尤其是為服務業來制定專章，讓勞資雙方可以創造雙贏，也讓民眾生活也可以過得更好。

市長黃偉哲不諱言基層對此頗多雜音，自己也覺得有必要適當修正，亟待努力尋求勞資雙贏空間，點頭表示會彙整各界建議向中央反映，林燕祝本次如當選立委時，則可在立院力爭，共同為創造勞資雙贏打拚。