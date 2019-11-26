崎頂靶場流彈案　善後協調允諾加設遮彈牆

▲負責靶場使用管理的陸軍指揮部25日下午邀請鄉代會主席鄭和義、村長吳正坤和近20名村民前往靶場座談，協調允諾加設遮彈牆以防再發生流彈事件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

11月6日古坑鄉崁腳村新興部落日前疑遭軍方崎頂靶場流彈波及，2名村民在古坑鄉崁腳村陳李阿嬤宅前附近聊天，遭近距離聲響嚇一大跳，轉頭發現彈頭落在約2米處，25日下午村長與鄉代出面和軍方取得協調共識，軍方將不再外借其他單位使用並強化管理，同時尊重地方建議加設一道遮彈牆，以防再發生流彈事件，確保部落居民住居安全保障。

早年緊鄰軍方崎頂靶場的古坑鄉崁腳村新興部落，經常飽受靶場射出的流彈困擾，經居民前往該軍方單位多次陳抗後，軍方雖於靶場內設置防護欄改善流彈意外，但仍在2006年間發生打靶流彈擊中民宅事件，造成一處民宅二樓鋁門遭彈擊而凹洞，所幸無人受傷。

11月6日上午約10點半古坑鄉崁腳村新興部落內，疑由軍方崁腳靶場射出的子彈擊中民宅鐵管欄杆，王姓村民，和友人在古坑鄉崁腳村陳李阿嬤宅前附近聊天，突然聽到聲響，在距離不到2米處的柏油路面發現彈頭，而鐵管欄杆距地面約30公分處，則出現一個大凹洞，向警方報案；經軍方確認當日上午確實有部隊單位於崎頂靶場進行手槍射擊訓練。

▲負責靶場使用管理的陸軍指揮部25日下午邀請鄉代會主席鄭和義、村長吳正坤和近20名村民前往靶場座談，協調允諾加設遮彈牆以防再發生流彈事件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

負責靶場使用管理的陸軍指揮部，於25日下午邀請鄉代會主席鄭和義、村長吳正坤、鄉代葉明桂等和近20名村民前往靶場座談，由郭姓少將主揮官就靶場安全維護設施和管理作簡報，指出該靶場為300公尺射程，為防止流彈飛到後方的新興部落，在89年即設置有７道遮彈牆，設置後也有效改善流彈事件，往後為了更加強化維護部落住居安全，除嚴謹管理不再外借他單位使用，同時聽取村民建議，將加設一道遮彈牆和橡膠輪胎護堤等設施。

▲負責靶場使用管理的陸軍指揮部25日下午邀請鄉代會主席鄭和義、村長吳正坤和近20名村民前往靶場座談，協調允諾加設遮彈牆以防再發生流彈事件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲11月6日新興部落傳出流彈案件，警方獲報後封鎖現場蒐證，並將彈頭帶回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲11月6日新興部落傳出流彈案件，鐵欄杆遭擊中凹陷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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