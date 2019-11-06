古坑崁腳靶場流彈擊中民宅欄杆　離聊天鄉民不到2米！

▲警方獲報後封鎖現場蒐證，並將彈頭帶回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

古坑鄉崁腳村新興部落發生一起流彈意外，疑由軍方崁腳靶場射出的子彈擊中民宅鐵管欄杆，王姓村民6日上午約10點半，和友人在古坑鄉崁腳村陳李阿嬤宅前附近聊天，突然聽到聲響，在距離不到2米處的柏油路面發現彈頭，而鐵管欄杆距地面約30公分處，則出現一個大凹洞，懷疑是軍方靶場流彈意外，向警方報案。

▲疑遭流彈打中，鐵管欄杆距地面約30公分處，出現一個大凹洞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

簡姓村民指出，早年靶場流彈誤擊村落民宅意外頻傳，甚至有多位村民遭流彈打中受傷，經地方陳情抗議，十多年前設置防護欄流彈意外減少，但這幾年還是有傳出流彈波及民宅意外，王姓民眾說，突然聽到「鏗！」的聲響，而彈頭發現位置，距離他與友人聊天位置不到2米，兩人互看一眼，脫口而出：「好加在！」

▲警方獲報後封鎖現場蒐證，並將彈頭帶回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

王姓民眾表示，只要聽到靶場有槍聲，村民在外面都心驚膽顫怕遭流彈波及，許多村民的住家也都有彈痕，希望軍方能將靶場遷移到他處，警方獲報後封鎖現場蒐證，並將彈頭帶回，通知軍方到場，據指出，軍方對於靶場離村落約有7、800公尺，質疑靶場流彈打到村落的可能性，全案由警方及軍方調查釐清中。

軍方回應表示，目前配合警方調查釐清，若確定是靶場意外造成軍方一定會負責到底。

▲彈頭發現位置，距離王姓村民與友人聊天位置不到2米。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲疑遭流彈打中，鐵管欄杆距地面約30公分處，出現一個大凹洞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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