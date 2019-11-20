女士官爆不倫已婚中校飛官　航特部：若查處屬實就嚴懲

▲UH-60M黑鷹直升機全作戰能力成軍，陸軍司令陳寶餘親自校閱。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

陸軍航空特戰指揮部602旅傳出傳出有女士官與已婚中校飛官發生不倫戀，甚至身穿軍服與飛官自拍性愛照，遭飛官妻子提告並向軍方檢舉。對此，陸軍航特部政戰部主任張維新少將表示，航特部已啟動相關調查，若查處屬實就按規定嚴懲，「證據到哪就辦到哪」。

陸軍航特部602旅上月30日在台中龍翔營區盛大舉辦UH-60M黑鷹直升機隊成軍典禮，陸軍司令陳寶餘上將親自出席，吸引大批媒體前往採訪。當天除了直升機受到矚目，負責接待貴賓的女士官傳出因為外型亮眼，也吸引不少目光。

▲UH-60M黑鷹直升機全作戰能力成軍，陸軍司令陳寶餘親自校閱。（圖／記者呂佳賢攝）



根據《鏡週刊》報導，該名女士官因為和同單位的已婚中校飛官爆發不倫戀，還身穿軍服與飛官自拍性愛照，遭飛官的妻子提出告訴，並向軍方檢舉，沒想到軍方不但沒有懲處，還安排女士官擔任禮賓人員。

知情人士透露，秦姓中校曾任職戰搜隊，負責駕駛OH-58D戰搜直升機，經常進行特殊的情搜任務，至於洪姓女上士則是負責武器維修工作，2人疑因朝夕相處、燃起愛苗，進而交往。

對此，張維新受訪時表示，航特部在上週已接獲檢舉資料，目前已啟動相關調查，若經查處屬實就按照規定嚴懲，強調「證據到哪就辦到哪」。

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