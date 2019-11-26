台東鐵花路步道傳色狼出沒！　她「被從後偷襲」 怒PO網：捲髮外國白人

▲鐵花步道傳出有色狼。（圖／資料照，無關本案）

記者林昱萱／綜合報導

台東市鐵花路步道是當地的知名景點，常吸引大批觀光客，甚至外國旅客去當地遊玩，但有一名女網友在臉書社團「台東大小事(108年)」發文表示，自己遇到了色狼，同時也提醒在此散步運動的女性，一定要多注意自身安全。

原PO表示，「25日大約晚上8時，我獨自一人在此步道上，當有一小段路途前後無人，突然有人從後偷襲我，然後就跑走了！頓時我也錯愕不知如何是好，前後無人，一定也沒目擊者（心想老娘也不是省油的燈），大聲咒罵並追上去，拿去手邊的包包揮他幾下，然後他加速若無其事的走開！」

▲女網友PO網提醒大家 。（圖／翻攝台東大小事(108年)）

對方誇張的舉動讓原PO氣炸了，「當下竟然忘記在他臉上揮個幾拳，超生氣的！」而她也發文提醒大家，「當下真的傻了，不過真的請獨自散步的人一定要特別小心！」、「身高大約175左右、咖啡色捲短髮、體型中等略肉」、「不論你是否相信我說的真實性，但請隻身在此步道散步運動的女性多注意自身安全，尤其是此外國白人！！」。

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