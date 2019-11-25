影／特斯拉試駕自撞！望族少爺詭墜16m橋慘死　母悲痛哭喊：我兒子怎麼可能自殺

▲華男試駕特斯拉自撞橋墩，但他被救出後卻離奇墜橋身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

國道汐止交流道發生離奇死亡車禍！北投望族少爺23歲華姓男子載著韓籍女友，到內湖賞車試駕特斯拉，卻因不明原因撞車，而路過民眾見狀協助拉出受傷3人，但華男卻獨自走向內側車道趴在護欄上，隨後墜落16公尺高駕，當場爆頭慘死。檢警25日相驗時，其母親情緒激動哭喊，「我兒子怎麼可能自殺」，場面令人鼻酸。

這起事故發生在24日下午，事發當時23歲的華姓駕駛載著副駕的李姓特斯拉營業員、後座一名韓籍乘客由內湖出發，進行車輛試駕，但卻不明原因自撞護欄。警消獲報後立刻趕抵現場，卻發現華男墜落橋下，明顯死亡，而另外2名傷者則送往三總救治。

▲檢警相驗，華男家屬到場，母親對兒子的死難以置信，「怎麼可能會自殺」。（圖／記者黃彥傑攝）

對此，有目擊民眾證稱，當時3人從車上脫困之後，華男用手機打了一通電話，內容疑似是在和家人說自己發生車禍並表示，自己頭有點暈暈的。此外，民眾也表示，當時他邊說還邊走向內側護欄，隨後就因不明原因墜落下橋。

檢警25日下午前往相驗，而華男父母、姊姊及當時也在車上的特斯拉營業員全都到場，但面對記者提問，全程低頭不發一語。

不過，據警方表示，華男母親當時在相驗暨解剖中心時，情緒相當激動，也對兒子死因存有疑慮，更向警方哭喊著，「我是要買車給他啊！我兒子怎麼可能會自殺」，場面也相當令人不捨。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

影／特斯拉試駕自撞！3人全脫困 23歲駕駛下秒詭墜16m慘死...母見屍崩潰腿軟

23歲望族少爺特斯拉自撞！「最後一通電話」內容曝：頭暈暈 下秒墜16m橋慘死