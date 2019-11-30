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好市多黑購節買氣有夠冷！20吋行李箱剩很多…第6彈百項下殺商品曝

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▲▼ 好市多黑購節第6天。（圖／記者許展溢攝）

▲好市多黑購節第6天，不少人搶在開門前就排隊。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

美式賣場好市多（COSTCO）「黑色購物節」倒數第2天，今（30 日）同樣各類品項祭出超過百項下殺價格，其中優惠清單驚見「1克拉鑽戒」，還有超夯20吋鋁鎂合金行李箱等。只是今雖為假日，店內人潮沒預期多，多樣「黑五限定」商品買氣也不佳。

好市多黑色購物節來到第天6天，《ETtoday新聞雲》直擊內湖好市多買氣，但搶購熱潮似乎不如以往。眾多優惠商品中，最令人眼睛一亮的是1.0克拉白金鑽戒，而其中原本預期熱賣的鋁框旅行箱原價10885，優惠價8985元，也沒造成搶購，反而還有民眾經過看了一眼直說好貴。

▲▼ 好市多黑購節第6天。（圖／記者許展溢攝）

▲原本預期熱賣的鋁框旅行箱買氣不佳。（圖／記者許展溢攝）

《ETtoday新聞雲》幫大家整理第6天優惠商品清單今天超過百項優惠品，部分商品過去幾天也曾出現過，還沒搶到的人，要趕快把握機會了。

生鮮食品類

美國特選嫩煎里肌真空包 原價345／KG、折扣110／KG、優惠價239／KG（69折）
北海道生干貝 原價1999／KG、折扣200／KG、優惠價1799／KG（89折）
韓式燒烤牛肉　原價399／KG、折扣110／KG、優惠289／KG（72折）
美國富士蘋果　原價349元、折扣100元、優惠價249元（71折）
美國萵苣生　原價125元、折扣25元、優惠價100元（8折）
加拿大彩色番茄　原價299元、折扣49元、優惠價250元（83折）
加拿大帶藤番茄 原價269元、折扣49元、優惠價220元（81折）

食品類

冷壓初榨椰子油 原價499元、折扣120元、優惠價379元（75折）
利口樂檸檬香草潤喉糖 原價499元、折扣170元、優惠價329元（65折）
豪華比利時巧克力禮盒570G原價499元、折扣100元、優惠價399元（79折）
綜合燕麥棒 原價529元、折扣150元、優惠價379元（71折）
崇德發黑麥汁 原價489元、折扣100元、優惠價389元（79折）
冷凍馬卡龍 原價339元、折扣90元、優惠價249元（73折）
COFFEE FELLY濃咖啡凍 原價215元、折扣50元、優惠價165元（76折）
燻烤魷魚絲360公克 原價299元、折扣100元、優惠價199元（66折）

保健食品類

力度伸C+D+鋅發泡錠 原價699元、折扣150元、優惠價549元（78折）
威德輕暢酵素飲 原價999元、折扣300元、優惠價699元（69折）
欣表飛鳴錠 專案活動售價1039元

生活用品類

澳佳寶維生素E霜 原價1199元、折扣300元、優惠價899元（74折）
矯正鏡片2入組 原價959元、折扣260元、優惠價699元（72折）
日本小白兔貼式暖暖包40入 原價399元、折扣80元、優惠價319元（79折）
日本小白兔貼式暖暖包30入 原價299元、折扣60元、優惠價239元（79折）
智慧型安全鋪式電熱毯 原價1599元、折扣420元、優惠價1179元（73折）
男保暖衣兩件組 原價579元、折扣100元、優惠價479元（82折）
女長袖熱能保暖衣兩入組 原價549元、折扣100元、優惠價449元（81折）
多功能運動手套 原價479元、折扣150元、優惠價329元（68折）
多功能女用運動手套 原價439元、折扣150元、優惠價289元（65折）
男長版睡袍 原價749元、折扣100元、優惠價649元（86折）
G-SHOCK/BABY-G手錶 原價2769元、折扣770元、優惠價1999元（72折）
84吋LED聖誕紳士雪人附拐杖糖&帽子 原價4999元、折扣2002元、優惠價2997元（59折）
20"+28"硬殼行李箱組 原價4299元、折扣900元、優惠價3399元（79折）
鋁框行李箱20吋 原價10885元、折扣1900元、優惠價8985元（82折）
EXCELSIOR 20吋登機箱 原價4199元、折扣800元、優惠價3399元（8折）
生化人雲霄飛車建構積木組 原價1499元、折扣902元、優惠價597元（39折）
FAO音樂鋼琴地墊 原價1225元、折扣728元、優惠價497元（4折）
交通工具軌道組 原價3289元、折扣1300元、優惠價1989元（6折）
艾美特陶瓷電暖器2入組 原價3849元、折扣500元、優惠價3349元（87折）
戶外不鏽鋼暖爐 原價6699元、折扣2000元、優惠價4699元（7折）
粉紅豬小妹溫馨家庭組 原價949元、折扣200元、優惠價749元（78折）
80色連接色筆 原價525元、折扣125元、優惠價400元（76折）
ROYAL細碎式碎紙機1630MC 原價3889元、折扣1000元、優惠價2889元（74折）
521公升玻璃鏡面上下門 原價25199元、折扣6000元、優惠價19199元（76折）
滿意寶寶輕巧褲M號 原價659元、折扣100元、優惠價559元（84折）
滿意寶寶輕巧褲XL號 原價899元、折扣100元、優惠價799元（88折）
滿意寶寶輕巧褲XXL號 原價889元、折扣100元、優惠價789元（88折）
橡膠止滑衣架50入 原價565元、折扣170元、優惠價395元（69折）
基礎防災儲備箱10件組 原價1199元、折扣500元、優惠價699元（58折）
IRISLED多功能吸頂燈 原價2985元、折扣600元、優惠價2385元（79折）
OSRAM歐司朗4呎20W LED支架燈4入 原價999元、折扣300元、優惠價699元（69折）
不鏽鋼保溫保冷杯兩件組 原價679元、折扣120元、優惠價559元（82折）
IRIS被褥乾燥機 原價1949元、折扣300元、優惠價1649元（84折）
智能溫控電水壺1.7L原價2159元、折扣500元、優惠價1659元（76折）
大同餐瓷16件組 原價739元、折扣142元、優惠價597元（8折）
玻璃多用途碗6件組 原價359元、折扣180元、優惠價179元（49折）
濾茶壺 原價799元、折扣100元、優惠價699元（87折）
美國製鑄鐵鍋 麋鹿款 原價899元、折扣300元、優惠價599元（66折）
3M無痕掛鉤中/大型任選 原價349元、折扣102元、優惠價247元（7折）
蘭諾衣物芳香豆 原價799元、折扣200元、優惠價599元（74折）
雀巢膠囊機+128顆膠囊 原價2999元、折扣600元、優惠價2399元（79折）

▲▼ 好市多黑購節第6天。（圖／記者許展溢攝）

▲民眾搶拍1.0克拉白金鑽戒。（圖／記者許展溢攝）

蒸氣烤麵包機 原價7899元、折扣1500元、優惠價6399元（81折）
伊萊克斯陶瓷慢燉鍋7L原價2199元、折扣400元、優惠價1799元（81折）
有機棉床包被套6件式 原價1999元、折扣300元、優惠價1699元（84折）
圍裙+隔熱手套3件組 原價469元、折扣200元、優惠價269元（57折）
純棉毛巾毯 原價599元、折扣202元、優惠價397元（66折）
背包式大浴巾440GSM原價449元、折扣252元、優惠價197元（43折）
6mm PER瑜珈墊 原價499元、折扣150元、優惠價349元（69折）
日本今治純棉毛巾三入組 原價559元、折扣160元、優惠價399元（71折）
女彈性棉質內褲3入組 原價659元、折扣180元、優惠價479元（72折）
3IN1木製學習遊戲組 原價639元、折扣150元、優惠價489元（76折）
LEGO曠野地形起重機 原價8195元、折扣1926元、優惠價6269元（76折）
SLIMYGLOOP歡樂組合包 原價429元、折扣120元、優惠價309元（72折）
PLPFIZZ DIY魔法沐浴球組 原價475元、折扣120元、優惠價355元（74折）
12吋LED聖誕樹 原價19599元、折扣8000元、優惠價11599元（59折）
男休閒夾克 原價1629元、折扣240元、優惠價1389元（85折）
女輕量防潑水風衣外套 原價2599元、折扣1200元、優惠價1399元（53折）
女輕量風衣外套 原價1149元、折扣250元、優惠價899元（78折）
男防風軟殼外套 原價739元、折扣140元、優惠價599元（81折）
男刷毛立領外套 原價1875元、折扣330元、優惠價1545元（82折）
男款JORDAN外套 原價2149元、折扣350元、優惠價1799元（83折）
吉列鋒穩手動刮鬍刀組 原價629元、折扣200元、優惠價429元（68折）
空氣感滋潤面霜 原價1665元、折扣400元、優惠價1265元（75折）
AVEENO滋養乳液 原價489元、折扣120元、優惠價369元（75折）
男運動長褲 原價1349元、折扣349元、優惠價1000元（74折）
男束口運動長褲 原價695元、折扣195元、優惠價500元（71折）
男短袖T恤 原價1199元、折扣402元、優惠價797元（66折）

家電3C類

連網液晶顯示器含視訊盒 原價17999元、折扣3000元、優惠價14999元（83折）
兩件式家庭劇院組 原價33999元、折扣7000元、優惠價26999元（79折）
加濕型陶瓷電暖器 原價3599元、折扣600元、優惠價2999元（83折）
藍牙耳機搭配無線充電盒 原價5359元、折扣664元、優惠價4695元（87折）
58"4K智慧連網電視 原價26999元、折扣4000元、優惠價22999元（85折）
無線連網智慧型電視 原價179999元、折扣40000元、優惠價139999元（77折）
WINIX空氣清淨機 原價8499元、折扣1300元、優惠價7199元（84折）
BALMUDA空氣清淨機 原價12999元、折扣3000元、優惠價9999元（76折）
正負零DC直流循環扇 原價2999元、折扣500元、優惠價2499元（83折）

精品類

14K金雙色圓形耳環 原價5999元、折扣1400元、優惠價4599元（76折）
24K黃金鳳梨擺飾 原價78135元、折扣13000元、優惠價65135元（83折）
1.06克拉方形鑽石戒指 原價172999元、折扣13000元、優惠價159999元（92折）
0.68克拉圓形鑽石戒指 原價72499元、折扣7500元、優惠價64999元（89折）
24K黃金元寶 原價114435元、折扣18000元、優惠價96435元（84折）
24K黃金光面手環 原價30429元、折扣1410元、優惠價29019元（95折）
24K黃金男士玉米鍊 原價72939元、折扣3000元、優惠價69939元（95折）

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